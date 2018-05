Fermo | crolla il tetto dell' aula | nessun ferito

repubblica

: #Fermo (AP) #14mag 7:15, prima dell’inizio delle lezioni, crolla il tetto di un’aula dell’Istituto tecnico industri… - emergenzavvf : #Fermo (AP) #14mag 7:15, prima dell’inizio delle lezioni, crolla il tetto di un’aula dell’Istituto tecnico industri… - GiangioTheGlide : RT @merimascherpa: Ed ecco a voi uno splendido esempio della sicurezza delle scuole italiane. E meno male che ancora non c'era nessuno! htt… - FerranteViola : Fermo, crolla il tetto della scuola. Tragedia sfiorata al tecnico Montani -

(Di lunedì 14 maggio 2018) L'incidente all'Istituto industriale Montani alle 7 del mattino, quando gli studenti non erano ancora in classe. Scuola chiusa e verifiche in corso