Federica Pellegrini e Mara Maionchi sono i nuovi giudici di Italia' s got Talent

Rivoluzione a Italia's Got Talent : Federica Pellegrini e Mara Maionchi i nuovi giudici della prossima stagione : Sono Federica Pellegrini e Mara Maionchi i nuovi giudici di ' Italia's got Talent' che siederanno al tavolo al fianco dei veterani Claudio Bisio e Frank Matano. Con una giuria rinnovata al 50% il ...

Italia's Got Talent 2018 - Federica Pellegrini e Mara Maionchi entrano in giuria : giuria rinnovata al 50% per la nuova edizione di Italia's Got Talent, in onda prossimamente su Tv8 e di cui a breve inizieranno le registrazioni. Fuori Luciana Littizzetto e Nina Zilli, protagoniste fin dalla prima edizione della versione targata Sky del Talent show (le cui prime cinque sono andate in onda su Canale 5), e dentro due nuovi ingressi, uno dei quali molto (ma molto) noto a chi frequenta il mondo dei Talent.Arrivano Federica ...

«Italia’s Got Talent» 2018 : arrivano Federica Pellegrini e Mara Maionchi? : Federica Pellegrini e Mara Maionchi, la nuotatrice e la discografica, l’oro alle Olimpiadi e il diamante di X Factor. Sono loro, secondo il Messaggero, le novità della nuova edizione di Italia’s Got Talent che, così come nel 2017, andrà in onda in chiaro su Tv8 a partire dal prossimo autunno. Due new entry che si siederebbero al posto di due veterane, giudici fin dalla prima edizione targata Sky: Luciana Littizzetto e Nina ...

Federica Pellegrini - vita stravolta : passa alla televisione - che maxi programma si prende : La nona edizione di Italia's Got Talent che andrà in onda a partire dall'autunno 2018 sarà rivoluzionata. Luciana Littizzetto e Nina Zilli, impegnate, dopo l'estate, in nuovi progetti professionali, ...

Federica Pellegrini commenta la storia di Magnini e Giorgia Palmas : 'se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina puoi' : Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme, Federica Pellegrini commenta per la prima volta la nuova storia d'amore del suo ex fidanzato Dopo la battutaccia di Filippo Magnini nei confronti di ...

ITALIA’S GOT TALENT 2018 : GIURIA/ Federica Pellegrini e Mara Maionchi al posto di Littizzetto e Nina Zilli? : Ad Italia's got TALENT 2018 cambiano le quote rosa della GIURIA, Federica Pellegrini e Mara Maionchi sostituiranno Nina Zilli e Luciana Litizzetto. Il programma partirà in autunno.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:27:00 GMT)

Italia’s Got Talent 2018 : ecco la nuova giuria. Ci sono Federica Pellegrini e Mara Maionchi : Federica Pellegrini Rivoluzione ad Italia’s Got Talent, il Talent show in onda su Tv8 e Sky Uno. Dopo tre anni, cambia la quota rosa al bancone della giuria, dove si registrano le uscite di scena di Luciana Littizzetto e Nina Zilli. Nella nona edizione, prevista per l”autunno prossimo, al fianco di Claudio Bisio e Frank Matano – confermati dietro al bancone della giuria – ci sarà una delle sportive italiane più amate e ...

Nuoto - parla Federica Pellegrini : “Lo sport femminile è sempre meno considerato - è un problema culturale” : Lunga intervista rilasciata da Federica Pellegrini al quotidiano torinese “La Stampa“: la campionessa del Nuoto azzurro ha parlato della disparità tra uomini e donne nello sport e poi ha parlato del suo futuro, nonché di quello del movimento natatorio italiano, con i giovani emergenti. Sulla diseguaglianza tra sport maschili e sport femminili, “La Divina” ha dichiarato: “Un uomo è campione dopo una vittoria ...

Federica Pellegrini - non solo nuoto : sarà giudice a Italia's got talent con Claudio Bisio : Se c'è un nome che non ti aspetti, tra i giudici di un talent show, quello è il suo. E invece eccolo qui: Federica Pellegrini. Un colpo di teatro coi fiocchi, quello di TV8, il canale in chiaro di Sky,...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ I fidanzati pensano al futuro : Federica Pellegrini e Vittorio Brumotti... : Filippo Magnini, una splendida storia d'amore con Giorgia Palmas sta venendo finalmente a galla. Ne parlerà la showgirl oggi al microfono di Silvia Toffanin su Canale 5. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:45:00 GMT)

Federica Pellegrini : «Io seduco con lo sguardo» : La chiamano Principessa, Divina, Campionessa e soprattutto ragazza d’oro, per tutte le medaglie del metallo prezioso che ha collezionato nel corso della sua carriera di nuotatrice: oltre 20 tra Olimpiadi, Mondiali e Europei e ben 117 per i soli Campionati italiani. A Federica Pellegrini, l’atleta da record che ha iniziato a gareggiare a 6 anni, il museo Madame Tussauds dovrebbe dedicare una statua tutta d’oro, appunto, piuttosto che una di ...

Melaverde - anticipazioni 29 aprile 2018 : con Federica Pellegrini da Livigno - info streaming : Ellen Hidding scenderà in bicicletta fino al fondo valle per scoprire la biodiversità di quelle montagne, si cimenterà negli sport che si possono praticare a Livigno, incontrerà la campionessa del ...

Programmi TV di stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini fidanzati/ Foto - la felicità sui social. E Federica Pellegrini... : Giorgia Palmas e Filippo Magnini fidanzati parlano per la prima volta del loro amore ai microfoni del settimanale Chi svelando sogni e progetti per il futuro.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:09:00 GMT)