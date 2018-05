Far crescere le possibilità del Porto di Monfalcone per aumentare i posti di lavoro

Calvizie maschile - il farmaco dei miracoli : ecco come Far crescere i capelli : Un farmaco inizialmente diretto alla cura dell'osteoporosi ha anche un altro interessante effetto collaterale: frena la caduta dei capelli e ne promuove la ricrescita. L'effetto è stato descritto sulla rivista Plos Biology dal gruppo dell'università britannica di Manchester guidato da Nathan Hawksha

ConFartigianato : le Pmi hanno voglia di crescere - in provincia calo nel settore manifatturiero : A questo si aggiungano i venti di frenata dell'economia che l'America ha già registrato, il protezionismo che rischia di minacciare la crescita , l'inevitabile fine , speriamo non anticipata, del ...

Il polo universitario Farà crescere Todi : Uninettuno offre oggi 29 corsi di laurea e 17 corsi di master, con 6 facoltà attive: beni culturali, psicologia, scienza della comunicazione, economia, giurisprudenza e ingegneria. La sede centrale ...

NoidiVilla - il gruppo giovani di Villa D'Almè : 'Uniti per Far crescere e migliorare il nostro paese' : ""La carta dei servizi" -spiega ancora Gamba " divide le attività proposte dal nostro paese in 5 ambiti: scuola, salute, tempo libero, sport e utilità. La versione del 2017 la si può trovare online ...

... la lezione di Daniele ai giudici 'Non insultate chi prova a Fare arte - gli insulti non fanno crescere nessuno' - TV/Radio - Spettacoli : 'Vi chiedo una cosa: dato che queste telecamere hanno un potere enorme, non insultate la gente che prova a fare arte, consigliateli ma non insultateli, perché far smettere di fare arte a una persona è ...

Ferretti - come Fare crescere lo yachting d’eccellenza in doppia cifra : Yacht e garage non sono normalmente associati, ma se i primi sono quelli del Gruppo Ferretti (Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, CRN e Custom Line) e il secondo è Garage Italia di Lapo Elkann, allora la combinazione diventa quasi automatica, perché entrambi sono un fiore all’occhiello del Made in Italy. Così, Alberto Galassi, Ceo di Gruppo Ferretti, ha scelto proprio il civico 1 di Piazzale Accursio a Milano (ex stazione ...

Il welFare aziendale fa crescere anche la produttività : Il welfare aziendale sta conoscendo una straordinaria diffusione. Soprattutto nelle aree in cui l'innovazione nell'industria e nei servizi è un cardine di sviluppo economico e sociale. In Lombardia, in Emilia, in Veneto.In molte imprese private, oggi, parlare di welfare significa, infatti, guardare dentro una nuova dimensione del lavoro, in cui i contratti aziendali integrativi, grazie anche ai benefici fiscali di recenti provvedimenti di ...

Un patto per continuare a Far crescere l'Italia della cultura : cultura, bellezza e creatività valgono, per economia generata, il 16,7 per cento del Prodotto interno lordo italiano, circa 250 miliardi . Lo afferma il recentissimo report di Assocamerestero e ...

In tre anni il welFare aziendale raddoppia : "Fa crescere la produttività" : ROMA - La produttività aumenta se i lavoratori sono soddisfatti: ne è convinto oltre un terzo delle imprese intervistate per il welfare Index Pmi, promosso da Generali Italia con la partecipazione ...

Raggi : Summer Fest occasione per Far crescere - cambiare ed evolvere Roma : Roma – Di seguito le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Roma cresce, cambia e si evolve. Oggi presentiamo una maniFestazione che cambia e cresce anche nel nome. Abbiamo oltre due mesi di eventi con oltre 40 concerti ed eventi dal 26 maggio all’1 agosto. Un calendario ricchissimo che rappresenta ancora una novità nell’ottica di una città che cresce, cambia e si evolve”. “ci sarà anche uno spazio ...

BRIC - l'India continua a crescere più della Cina - ma c'è ancora molta strada da Fare - : India l'India è andata a riprendersi il titolo della grande economia che cresce più velocemente. Nell'ultimo trimestre del 2017 la performance economica è aumentata del 7,2% per anno. Di conseguenza ...

«Bcc in transizione per Far crescere il territorio» : A rilanciare, a Lecco nei giorni scorsi, la discussione sul rapporto che hanno le banche con famiglie e piccole imprese, è stata la presentazione del manifesto per la tutela del risparmio e del lavoro ...

Marco Pugliese - un giovane catanzarese che vuole Far crescere l'economia della sua città : Sarà inaugurato nei prossimi giorni a marina di Catanzaro un nuovo punto vendita: "Mister Risparmio". L'attività commerciale, incentrata sui prodotti elettronici , telefonia, computer, tablet, tv, ecc.

Quella "balla" delle tasse per Far crescere il Paese : ' tasse per la crescita'. In realtà dietro questa etichetta ideata dai soloni che vogliono stangarci che di nome fanno Fmi, Ocse e Ue, ci sarebbe un'altra mazzata sulle famiglie italiane che a stento ...