Facciamo parlare le voci di confine

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sono sporchi e cattivi. Ci rubano il lavoro. Ci portano le malattie. Il terrorismo. Le Ong sono i taxi del mare.Si può cambiare registro, rovesciare il punto di vista, smontare le fake news, quando si parla delle vite delle persone che migrano? Mi sono chiesto tante volte se è una cosa veramente fattibile. Poi con Amref ci siamo detti di provare. E cosi è nato "di, la migrazione è una bella storia".È una campagna che nasce con questo obiettivo,anche del fatto che il fenomeno migratorio può rappresentare una possibilità di crescita, sia per chi parte che per chi accoglie. Sappiamo che è un obiettivo sempre più ambizioso, vista la narrazione mainstream che tende a criminalizzare le Ong, spersonificare l'esperienza di chi migra, dipingere le popolazioni in fuga da guerre e povertà come potenziali ...