Fabbricini | Per Mancini ct è fatta

Fabbricini : «Possiamo dire che per Mancini commissario tecnico è fatta» : A margine del Premio Beppe Viola in corso di svolgimento a Roma, il commissario straordinario della Federcalcio ha confermato l'accordo col tecnico di Jesi. L'articolo Fabbricini: «Possiamo dire che per Mancini commissario tecnico è fatta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nazionale - Ancelotti incontra Costacurta e Fabbricini a Roma : stretta per il ruolo di Ct : Tutto fatto? Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, mancherebbe solo l'ultimo ok. Il nodo resta sempre quello dell'ingaggio: per un biennio la Federcalcio ha a budget un limite di spesa di 5 ...

Fabbricini : “pronti per seconde squadre ma no passi affrettati” : “Sulle seconde squadre noi saremmo pronti a partire subito: c’è una forte convergenza tra le varie componenti e credo sia un’ottima soluzione, ma non vogliamo fare passi affrettati perché ci sono problemi organizzativi e normativi da superare”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini al termine dell’incontro odierno con le componenti a Roma. “Ho trovato sul tavolo il ...

Fabbricini : “pronti per seconde squadre ma no passi affrettati” : “Sulle seconde squadre noi saremmo pronti a partire subito: c’è una forte convergenza tra le varie componenti e credo sia un’ottima soluzione, ma non vogliamo fare passi affrettati perché ci sono problemi organizzativi e normativi da superare”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini al termine dell’incontro odierno con le componenti a Roma. “Ho trovato sul tavolo il ...

Fabbricini : “pronti per seconde squadre ma no passi affrettati” : “Sulle seconde squadre noi saremmo pronti a partire subito: c’è una forte convergenza tra le varie componenti e credo sia un’ottima soluzione, ma non vogliamo fare passi affrettati perché ci sono problemi organizzativi e normativi da superare”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini al termine dell’incontro odierno con le componenti a Roma. “Ho trovato sul tavolo il ...

Italia - Fabbricini : 'Commissario tecnico? Al completo per la sfida del primo giugno contro la Francia' : Il commissario della FIGC , Roberto Fabbricini , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della finale del Torneo di Viareggio tra Inter e Fiorentina : 'Ieri nella parte della finale della gara abbiamo reagito. Credo sia stato importante per la formazione e per la crescita di ...

Arbitri - Fabbricini - Costacurta e Nicchi a Coverciano per il raduno di A e B : Siete considerati nel nostro mondo i custodi del tempio'. Così Roberto Fabbricini, Commissario Straordinario della FIGC, durante l'intervento di saluto al gruppo riunito degli Arbitri della Serie A e ...

Fabbricini : 'Faremo di tutto per ricordare Astori' : Il calcio è il gioco più bello del mondo e purtroppo non lo consideriamo per quello che è. Certe cose servono veramente a tutti'.

Fabbricini : Di tutto per ricordare Astori : Il calcio è il gioco più bello del mondo e purtroppo non lo consideriamo per quello che è. Certe cose servono veramente a tutti".