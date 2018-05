Fabbricini | ' Mancini ct | è fatta! Stiamo limando i dettagli'

Fabbricini : «Possiamo dire che per Mancini commissario tecnico è fatta» : A margine del Premio Beppe Viola in corso di svolgimento a Roma, il commissario straordinario della Federcalcio ha confermato l'accordo col tecnico di Jesi. L'articolo Fabbricini: «Possiamo dire che per Mancini commissario tecnico è fatta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

