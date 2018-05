F1 Spagna | Haas contesta la penalizzazione a Grosjean

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Al Gp Spagna 2018 Hamilton in pole position : ottimo risultato per le Haas : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: Hamilton in pole position e Bottas secondo: seconda fila tutta per la Ferrari.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:52:00 GMT)