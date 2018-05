F1 | nel Gp di Spagna trionfa Hamilton | Vettel è quarto

Spagna : doppietta Mercedes nel giorno no Ferrari : Partito dalla pole Lewis Hamilton ha vinto il GP di Spagna, secondo successo consecutivo dopo quello di Baku e 64° in carriera, che lo vede conquistare anche altri record: è infatti l’unico pilota a essere arrivato a punti per 30 gare consecutive e quello che ha vinto più volte dalla pole. Dietro di lui sotto […] L'articolo Spagna: doppietta Mercedes nel giorno no Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Toto Wolff - GP Spagna 2018 : “Mercedes favorita dalla Pirelli? Una ca….ta! Tutti hanno avuto problemi nel corso dei test” : La questione “gomme” nel weekend del GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, continua a tenere banco. A poche ore dall’inizio della gara, infatti, il cambiamento di Pirelli sul battistrada (riduzione di 0.4 mm) ha portato a pensare (maliziosamente) al vantaggio tratto da Mercedes. Nel corso dei test invernali, infatti, le Frecce d’Argento avevano avuto grossi problemi per il surriscaldamento degli ...

F1 - GP Spagna 2018 : analisi qualifiche : volano le Mercedes - ma le Ferrari sono in scia. Le Red Bull sperano nel passo gara - ma tutto ruoterà attorno alle gomme : Si sapeva che la Mercedes sarebbe stata la vettura da battere nel fine settimana del Gran Premio di Spagna e, infatti, le qualifiche lo hanno confermato. Prima fila tutta targata “Frecce d’argento” con Lewis Hamilton che ha centrato la 74sima pole position in carriera di un soffio su Valtteri Bottas. alle loro spalle Ferrari e Red Bull, con le gomme grandi protagoniste della giornata. I distacchi, tuttavia, sono ridotti, e ...

Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domani sul circuito di Catalogna. Hamilton partirà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e al pilota della Ferrari The post Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 appeared first on Il Post.

Gp Spagna - Hamilton al comando nelle terze libere : Roma, 12 mag. , askanews, La Mercedes di Lewis Hamilton fa segnare il nuovo record della pista in 1'17 281 nelle terze libere del Gp di Spagna in programma domani sul circuito del Montmelò, a ...

Gp di Spagna - Hamilton più veloce di tutti nelle terze libere : Lewis Hamilton si conferma il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gp di Spagna sul circuito di Montmelò. Il campione del mondo in carica, su Mercedes, ha girato in 1'17'281, alle sue spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0'013. Subito dietro le Ferrari di Sebastian Vettel, +0'269, e Kimi Raikkonen, +0'300. ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3. nella roulette dovuta alla scelta della giusta gomma emergono le Mercedes - ma le Ferrari sono vicine : La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula Uno, contraddistinta da cielo coperto e temperature fresche, attorno ai 20°, ha confermato che la Mercedes a Barcellona non scherza affatto. Le due “Frecce d’argento”, infatti, hanno fatto segnare i migliori tempi sia con le gomme Soft che con le SuperSoft lasciando aperto il dubbio su quale pneumatico sarà utilizzato per qualificarsi nel Q2. Il team di ...

Spagna : Hamilton davanti alle Red Bull nelle FP2 : Si fanno interessanti le cose a Barcellona. Al termine delle seconde libere del GP di Spagna, ancora Mercedes davanti a tutti, questa volta con Lewis Hamilton che ha preceduto le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen, grazie a un tempo 1m18.259s fatto a inizio sessione usando le mescole soft. Nella simulazione di qualifica sembrava […] L'articolo Spagna: Hamilton davanti alle Red Bull nelle FP2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F.1 - GP di Spagna - Hamilton precede le due Red Bull nelle libere 2 : Lewis Hamilton è stato il più veloce in pista a Barcellona, nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes ha impostato un tempo di 1:18.259, precedendo le due Red Bull Racing di Daniel Ricciardo e Max Verstappen.In aggiornamento...

F1 Gp Spagna 2018 - Bottas il più veloce nelle libere 1. Risultati e tempi : Iniziato il gran premio di Spagna. Nella prima sessione vola Bottas, segue Hamilton. Vettel, Verstappen e Raikkonen dietro. Sesto Alonso con dietro Ricciardo

F.1 - GP di Spagna - Bottas il più veloce nelle prime prove libere : Il fine settimana del Gran Premio di Spagna di Formula 1 è entrato nel vivo con la prima sessione di prove libere. Valtteri Bottas è stato il più veloce in pista, fermando il cronometro del suo miglior giro sull'1:18.148. Il finlandese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra - Lewis Hamilton - di 8 decimi. Terzo tempo per Sebastian Vettel, staccato di quasi un secondo.Poca aderenza, tanti errori. La prima sessione di prove libere sul ...

Kubica sulla Williams nelle libere in Spagna : Robert Kubica sarà la principale attrazione della prima sessione di prove libere del GP di Spagna, quinta prova del Mondiale di F.1 , domenica ore 15.10, diretta tv su Sky, dopo domani a Montmelò: la ...

Dalla Spagna : Iniesta pronto a giocare nel campionato giapponese : TOKYO , GIAPPONE, - Andres Iniesta , centrocampista del Barcellona , è pronto a trasferirsi in Giappone per giocare nel Vissel Kobe , squadra della massima serie. E' quanto riporta la stampa spagnola, ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Spagna : Schumacher mago della pioggia - l’ultimo sigillo di Alonso in Catalogna : Il grande Circus della F1 fa rotta su Barcellona (Spagna), per il quinto appuntamento del Mondiale 2018. La Ferrari arriva al round catalano in vetta alla graduatoria iridata dei costruttori con 4 punti di vantaggio sulla Mercedes e sono sempre 4 le lunghezze che separano il tedesco Sebastian Vettel da Lewis Hamilton nella classifica generale riservata ai piloti. Si è reduci dal rocambolesco GP di Baku (Azerbaijan) dove la vittoria di Vettel, ...