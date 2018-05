F1 | Mondiale 2018 | Ferrari | è tutto in gioco! A Montecarlo torneranno le gomme preferite

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più imprendibile per Antonio Cairoli : Il weekend appena trascorso ha sancito ancora una volta che il dominatore di questa stagione di Motocross non parla italiano bensì olandese. Jeffrey Herlings ha siglato la quarta doppietta di questo Mondiale, portando il totale delle vittorie a dieci e arrivando ora a 29 punti di vantaggio su Antonio Cairoli. Anche in Lettonia non c’è stato nulla da fare: dopo la prova opaca in Russia, dove comunque Herlings era riuscito a guadagnare ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari sconfitta in Spagna. Non è solo questione di gomme… : Il quinto round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio ed il risultato finale non lascia spazio alle interpretazioni: dominio Mercedes, due Frecce d’Argento ai primi due posti e, per la prima volta in questa stagione, la Ferrari fuori dal podio. Questo è quanto emerso nel gara del Montmeló (Spagna) e le motivazioni di questa disfatta “Rossa” sono diverse. Si è fatto un gran parlare della questione ...

MotoMondiale - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo

MotoMondiale - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend il Circus del Motomondiale 2018 fa rotta verso la Francia, a Le Mans, dove si terrà la quinta prova del campionato iridato. Sul circuito francese, caratterizzato da curve particolari che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni, sarà ancora una volta Marc Marquez contro tutti. Il pilota spagnolo e la Honda hanno fatto vedere grandi cose in quest’inizio di campionato e spetterà alla Ducati ...

F1 - Mondiale 2018 : la Mercedes spaventa a Barcellona - la Ferrari saprà rispondere? : Solitamente il 17 non è un numero ritenuto portatore di fortuna. Men che meno se 17 sono i punti di distacco che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton che, con le due ultime vittorie tra Baku e Barcellona, prova la prima fuga stagionale. Sembrava un’era geologica fa, quando il tedesco della Ferrari comandava indisturbato la gara in Azerbaijan e veleggiava verso un buon vantaggio in classifica. Nel breve volgere di pochi giri, invece, ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Kegums : La quarta doppietta stagionale dell’olandese Jeffrey Herlings, nel settimo round del Mondiale 2018 di MXGP, davanti ad Antonio Cairoli a Kegums, rafforza la leadership nella Classifica generale. Sono 29 i punti di vantaggio ora dell’orange sul centauro siciliano. Il campionato è sempre più incentrato nell’accoppiata dei due alfieri di KTM. Classifica Mondiale 2018 MXGP dopo GP LETTONIA 2018 CLICCA QUI PER ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +17 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Spagna, conquistando così il secondo successo consecutivo dopo quello di Baku. Il Campione del Mondo ora ha ben 17 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare di un quarto posto, complice un errore al pit stop. Classifica Mondiale piloti F1 (dopo cinque ...

Superbike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l'allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo ...

Mondiali calcio 2018 - il montepremi. Quanti soldi si guadagnano vincendo il Mondiale? Tutti i premi per le squadre partecipanti : I Mondiali 2018 di calcio sono indubbiamente l’evento sportivo più atteso dell’anno, miliardi di spettatori in giro per il Pianeta seguiranno la rassegna iridata che si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Si preannuncia grande spettacolo, i più grandi campioni in circolazione che si sfideranno per alzare al cielo il trofeo più ambito, partite palpitanti ed emozionanti che ci faranno divertire per un mese. Naturalmente ...

