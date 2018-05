F1 | Dennis al posto di Verstappen nei test in Spagna

tuttosport

: F1, test Spagna: Dennis prende il posto di Verstappen - f1_news24IT : F1, test Spagna: Dennis prende il posto di Verstappen - 365mountainbike : Cedric Martin mette tutti in riga alla 1^ prova Urban DownAlley organizzata Elba Gravity Park: battuti Dennis Tondi… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) TORINO - Novità in casa Red Bull. Mercoledì , in occasione deipost-gara in, al volante della RB14, aldi Max, ci sarà il giovanedriver Jake. L'olandese ...