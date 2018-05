F A I Campania | in 500 ad Ischia alla conquista dell' Europa

Tumori : in Campania 500 nuovi casi annui di carcinoma ovarico : “Ogni anno in Italia sono diagnosticati 5000 nuovi casi di tumore dell’ovaio, di cui 500 solo in Campania. A 5 anni dalla scoperta della patologia, la sopravvivenza oscilla tra il 40-50%. I numeri sono preoccupanti perche’, per 8 donne su 10, la diagnosi e’ tardiva, con una ricomparsa della malattia entro i primi due anni dalla fine delle cure in circa l’80% delle pazienti. La tempestivita’ nel carcinoma ...