Evasione fiscale | Ronaldo pronto a versare 30 milioni per evitare il carcere

Evasione fiscale : imprenditore del Pordenonese ammette la truffa : La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una truffa ai danni del Fisco, attuata da un imprenditore della zona tramite la sua società. Le indagini, predisposte dalla Procura di Pordenone, hanno ...

Venezia : Gdf scopre maxi Evasione fiscale con il vetro di Murano (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In sostanza, quindi, il corrispettivo delle vendite dei manufatti di vetro veniva artificiosamente trasformato in un’operazione del cambiavalute, del tutto ininfluente per la contabilità delle vetrerie ‘ visto che il denaro non transitava nei conti correnti aziendali ‘ e formalmente in linea con l’operatività dell’intermediario, oltre che sostanzialmente ininfluente sotto il ...

Venezia : Gdf scopre maxi Evasione fiscale con il vetro di Murano : Venezia, 14 mag. (AdnKronos) – Dall’alba di oggi, la Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per complessivi 7 milioni di euro nei confronti dei responsabili di una vasta frode fiscale nel settore della produzione e vendita del vetro di Murano. Il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Venezia, su richiesta del Pubblico ...

Lecce - frode fiscale internazionale : scoperta Evasione da 48 mln : Roma, 11 mag. , askanews, Una maxi evasione fiscale da 48 milioni di euro è stata scoperta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, nell'ambito di una complessa ...

Evasione fiscale : ecco quanto si punta a recuperare nei prossimi tre anni : Nella convenzione inviata alle Camere, il governo chiede all'Agenzia delle entrate di generare un gettito di circa 30 miliardi di euro

Cinema : Bellucci - "Evasione fiscale? Notizie infondate"

L’ombra di riciclaggio ed Evasione fiscale sulla Formula uno : Prosegue l’inchiesta internazionale che coinvolge 24 procure tra cui quella di Monza per 80 milioni di presunti fondi neri legati agli sponsor e nascosti al fisco

Bulgari - il legale dei fratelli assolti dall’accusa di Evasione fiscale : “Ora lo Stato restituisca i 43 milioni” : “Lo Stato ora renda gli oltre 43 milioni di euro sequestrati”. È la richiesta dell’avvocato Bruno Assumma, in seguito alla sentenza assolutoria che ha scagionato con formula piena i fratelli Bulgari dall’accusa di evasione fiscale. Il legale che, insieme agli avvocati Paola Severino, Fabrizio Raggiani, Antonio Di Giovanni, Fabrizio Bellacosa dello studio Severino, e Andrea Silvestri dello studio Bonelli Erede ha rappresentato Paolo e ...

Evasione fiscale : assolti Paolo e Nicola Bulgari ed altri 11

Fatture false ed Evasione fiscale : la GDF di Ragusa denuncia 4 persone : ... settore cardine nell'economia locale. La stessa azienda, dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, è risultata essere "evasore totale", per non aver presentato le previste dichiarazioni ...