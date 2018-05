Euro di corsa | Bund venduti dopo che Villeroy parla di fine bazooka Bce

Coppa Italia - Juve o Milan? Gli effetti sulla corsa all'Europa League : La finale di Coppa Italia di stasera fra Juventus e Milan renderà un po' meno intricata la corsa all'Europa League. Si eliminerà infatti una delle variabili legate all'inseguimento della seconda Coppa ...

Milano in corsa. Riflessiva l'Europa : Ottima giornata per la Borsa di Milano , che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza. Piazza Affari recupera parte delle perdite precedenti derivanti dalla situazione di ...

Il Milan non sbaglia - successo che mantiene la squadra di Gattuso in corsa per l’Europa League : Verona ko ed ufficialmente in B [FOTO] : 1/18 Spada/LaPresse ...

Serie A - Pioli : «La benzina c'è. La Fiorentina intrusa nella corsa all'Europa» : FIRENZE - 'Abbiamo ancora tanta benzina' . Lo dice con convinzione Stefano Pioli , l'allenatore della Fiorentina , alla vigilia della trasferta nella tana del Genoa. 'Dovremo essere lucidi e capire i ...

Badminton - Europei 2018 : l’Italia conclude la sua corsa - fuori agli ottavi le ultime due coppie azzurre : Si ferma agli ottavi di finale la corsa dell’Italia del Badminton agli Europei di Huelva, in Spagna: oggi sono state eliminati prima Kevin Strobl e Silvia Garino nel doppio misto, poi la stessa Garino assieme a Lisa Iversen nel doppio femminile. Nei quarti di finale dunque non vi saranno più azzurri in gara. Nel doppio misto Strobl e Garino sono usciti al cospetto della coppia numero 8 del tabellone, composta dai francesi Ronan Labar ed ...

Serie A - nella corsa all'Europa League la favorita è l'Atalanta : TORINO - Un traguardo difficile, vista la qualità delle squadre in corsa per l'obiettivo, ma con la possibilità di un posto in più legato alle sorti della Roma in Champions. La rincorsa all'Europa ...

Badminton - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Silvia Garino e Lisa Iversen per confermare gli ottavi della scorsa edizione : Come ogni anno, nel calendario internazionale del Badminton la settimana numero 17 è riservata ai campionati continentali: a Huelva, in Spagna, dal 24 al 29 aprile andranno in scena gli Europei. Gli azzurri convocati sono sei e sono presenti in tutti i tabelloni ad eccezione del singolare femminile. Andiamo a scoprire gli italiani convocati per la manifestazione e gli accoppiamenti di primo turno che ha riservato loro la sorte. Rosario ...

Var - rossi e 7 reti Fiorentina ko La Lazio prosegue la sua Eurocorsa : Mario Tenerani Firenze La Lazio ha vinto una partita incredibile con 7 gol, 2 espulsioni e tanto Var: tripletta per Veretout, doppietta per Luis Alberto. Solo 7 minuti sul cronometro e Sportiello ha ...

La corsa per la Champions diventata una gara a chi va meno piano. E se la Serie A non meritasse 4 squadre in Europa? : C’è la Roma, numeri alla mano la squadra che più è peggiorata in assoluto nella Serie A (-11 in classifica rispetto all’anno scorso), che non fosse stato per il miracolo col Barcellona che le permette di sognare addirittura di vincere la Champions ora farebbe i conti con una stagione mediocre. C’è la Lazio, che dopo una splendida cavalcata sembra aver di colpo finito la benzina e spento la luce: ha già buttato via l’Europa League, rischia di far ...

Spal- Atalanta 1-1 : Mezza SPALlata frena l'Atalanta nella corsa all'Europa : ... 'Astori non mi perdonò il mancato riscatto alla Roma' Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Roma-Fiorentina in diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di ...

L’Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l’Europa : L’Italia non è un Paese cashless. Tradotto: amiamo ancora (troppo, davvero troppo) il contante. Lo racconta il Cashless Society Index 2018, lo strumento di monitoraggio messo a punto da The European House Ambrosetti in grado di fotografare lo sviluppo della cashless society, cioè delle soluzioni di pagamento che non siano il contante, in 28 Paesi del Vecchio continente. Lo fa sulla base di 16 parametri raccolti in due ambiti: fattori abilitanti ...

Atalanta - Sampdoria e Fiorentina Europa - ora la corsa sarà a tre : Col Milan salito a +4 grazie allo 0-0 nel recupero con l'Inter, lo scenario più probabile al momento è giocarsi il settimo posto con blucerchiati e viola.

Vince 86 mila Euro ma non li ritira : corsa contro il tempo per trovare il fortunato : Il tempo sta per scadere. A Concesio, paesino di 15mila abitanti in provincia di Brescia, un “fortunato” giocatore (fortunato ancora per poco) ha vinto 86mila euro al SuperEnalotto ma non è mai passato a...