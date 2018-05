Ema | Toia Pd | M5s non si intesti battaglia | noi in prima linea

liberoquotidiano

: RT @eurodeputatipd: .@toiapatrizia: #5stelle non si intestino battaglia su #Ema, il #PD è in prima linea e lavora in squadra - toiapatrizia : RT @eurodeputatipd: .@toiapatrizia: #5stelle non si intestino battaglia su #Ema, il #PD è in prima linea e lavora in squadra - maria_romoli : RT @ansaeuropa: #Ema: #Toia (Pd), M5S non si intesti battaglia su Ema - angelinascanu : RT @ansaeuropa: #Ema: #Toia (Pd), M5S non si intesti battaglia su Ema -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Milano, 14 mag. (AdnKronos) - “Ai deputati 5 Stelle, che oggi si vantano di aver ottenuto l’audizione in Commissione per Ema, vogliamo ricordare che su questo dossier a fare la differenza è il lavoro di squadra, non le iniziative solitarie di chi, come loro, peraltro ha anche votato a favore del pro