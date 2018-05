Elisabetta Sgarbi | Eco mi ha insegnato la serietà e l' ironia Essere femminista

huffingtonpost

(Di lunedì 14 maggio 2018) Quando la mattina si alza,fuori dalla finestra vede i suoi genitori. E, mi dice, sempre i suoi genitori vede "quando torno a casa, a Ro Ferrarese". Per loro nasce la mostra a Ferrara della collezione Cavalliniperché "in fondo, è un modo per vederli meglio". Bastano queste parole per suggerire chi sia. Una donna che sintetizza l'essenza stessa del multitasking: fondatrice e direttrice editoriale de La Nave di Teseo, è presidente della casa editrice Baldini&Castoldi, creatrice e curatrice della rassegna culturale La Milanesiana, che quest'anno approderà in nove città italiane. Ma– il cui fascino è sottile e delicato, merito della pelle chiara e degli occhi sempre in movimento - è anche regista, appassionata lettrice di poesie, sorella di Vittorio, camaleontica ...