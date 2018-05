ELEZIONI UDINE ALLA LEGA | PIETRO FONTANINI NUOVO SINDACO Comune | tutti i nomi eletti in

Udine - Pietro Fontanini nuovo sindaco/ Risultati ELEZIONI - Lega batte Martines al ballottaggio per 280 voti : Elezioni Amministrative Udine, Risultati ballotaggio: Pietro Fontanini è il nuovo sindaco del capoluogo, battuto Martines e il Centrosinistra per 280 voti. Ancora trionfo Lega in Friuli(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:56:00 GMT)