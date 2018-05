Elezioni Ragusa | fine settimana dedicato ad apertura campagna elettorale

Elezioni - presentata la lista di Pericentro Ragusa : presentata la lista di Pericentro Ragusa che sosterrà la corsa di Peppe Calabrese nella candidatura a sindaco

Elezioni Ragusa : i balletti del centrodestra in attesa del deus ex machina : A Ragusa continuano i balletti del centrodestra in attesa del "deus ex machina". In vista delle Elezioni si attende la trasferta di Miccichè.

Elezioni Ragusa : centro destra ricerca ancora l'unità : A Ragusa il centro destra è ancora in cerca dell'unità. Pausa di riflessione per le forze politiche in vista delle prossime Elezioni comunali.

Elezioni Ragusa : breve l'amore tra i tre ex assessori e Ialacqua : A Ragusa in vista dell'Elezioni amministrative di giugno non mancano polemiche e colpi bassi. breve l’amore tra i tre ex assessori e Ialacqua.

Elezioni Ragusa - Cassì e Iacono : si profila un accordo? : A Ragusa è scambio di missive tra i due candidati a sindaco Peppe Cassì e Giovanni Calabrese. Tra i due si profila un accordo?

Elezioni Amministrative a Ragusa : caos nel centrodestra : A Ragusa è caos nel centrodestra in previsione dell'Elezioni Amministrative. Gianfranco Miccichè annuncia che Forza Italia appoggia Tumino.