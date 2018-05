Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme? Avvistati in pizzeria

Elena Morali e Scintilla si sono lasciati? / "Colpa di Marco Ferri" : i due ex naufraghi si frequentano? : Elena Morali e Scintilla si sono lasciati? Stando alle indiscrezioni, l'ex naufraga è andata via dalla loro Casa e starebbe frequentando Marco Ferri(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:40:00 GMT)

Elena Morali e Scintilla sono in crisi? La verità sulle nozze rimandate : Elena Morali e Scintilla non si sposano più: l’ex naufraga spiega perché il matrimonio è stato rimandato Elena Morali non sposa Scintilla, non adesso per lo meno. Ospite oggi di Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, l’ex naufraga ha infatti ancora una volta ribadito di non aver ancora […] L'articolo Elena Morali e Scintilla sono in crisi? La verità sulle nozze rimandate proviene da ...