Ecco tutti i nodi e le falle del programma Lega-M5s

Nadia Toffa spiazza tutti : Ecco il regalo inaspettato per i suoi fan - video Video : Ieri sera su Italia 1 è andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene [Video], il programma d'approfondimento creato da Davide Parenti. A inizio serata Nadia Toffa ha fatto una bellissima sorpresa ai telespettatori intervenendo in diretta dalla sua abitazione. La trentottenne bresciana ha deciso di telefonare per rassicurare tutti i fan circa il suo stato di salute. In questi ultimi giorni, gran parte dei siti web e dei social network hanno ...

Nadia Toffa spiazza tutti : Ecco il regalo inaspettato per i suoi fan - video : Ieri sera su Italia 1 è andato in onda un nuovo appuntamento de "Le Iene", il programma d'approfondimento creato da Davide Parenti. A inizio serata Nadia Toffa ha fatto una bellissima sorpresa ai telespettatori intervenendo in diretta dalla sua abitazione. La trentottenne bresciana ha deciso di telefonare per rassicurare tutti i fan circa il suo stato di salute. In questi ultimi giorni, gran parte dei siti web e dei social network hanno parlato ...

Comunali 2018 - lista 60100 Ancona : Ecco tutti i candidati : E' la lista originaria da cui nasce l'esperienza politica di Stefano Tombolini, l'ingegnere civile libero professionista anconetano che oggi si candida a sindaco come esponente del mondo civico ma anche del Centrodestra anconetano formato da tutti i ...

Grande Fratello 2018 - nuove rivelazioni su Aida Nizar - Ecco tutti i retroscena! : Approdata al Grande Fratello come un ciclone, Aida Nizar sta facendo ancora parlare di sé per i dubbi e i misteri che circolano ancora sulla sua persona. Molti si sono chiesti, ma chi è veramente Aida? Chi è questa donna che insiste nel considerarsi la star più amata della Spagna? Un’indagine sul suo passato ha rivelato particolari inediti sulla sua vita privata. Scopriamo di cosa si tratta!-- Amata e odiata non solo nel suo paese d’origine ...

Amici 17 : Bryan spiazza tutti e passa alla squadra bianca - Ecco il motivo Video : La diciassettesima stagione di Amici di Maria De Filippi [Video] continua a stupire tutti i telespettatori. Alcune ore fa Bryan Ramirez ha lasciato la squadra blu per passare a quella bianca. Una decisione inaspettata che ha creato una serie di polemiche tra i fan del talent show Mediaset. La notizia è stata resa nota ieri pomeriggio durante la messa in onda della fascia quotidiana su Real Time. In un Video si vede il giovane ballerino di colore ...

Whatsapp : attenzione alla truffa sulle Adidas - Ecco tutti i dettagli Video : Da molto tempo, ormai, Whatsapp è la piattaforma di messaggistica istantanea più sviluppata ed utilizzata nel mondo. Questa celebre app consente ai suoi utenti di scambiarsi messaggi, note vocali, immagini e Video comodamente senza nessun costo. Sfortunatamente e sempre più spesso, qualcuno decide di fare un uso illecito della piattaforma: circolano truffe, bufale e catene di San'Antonio fuorvianti. L'ultima frode, in ordine di tempo, che ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - Ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

I nuovi tronisti di Uomini e Donne piaceranno proprio a tutti : Ecco chi sono! : Ci sarà Michael Terlizzi tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2018-2019? Ce lo siamo chiesti tutti sin dalla prima inquadratura tra il pubblico all'Isola dei famosi, un po' tutti abbiamo pensato che sarebbe stato il candidato perfetto per il trono Classico e potremmo avere ragione vedendolo seduto sul trono il prossimo settembre. Voci di corridoio continuano a dare Michael tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, lui ha confermato di ...

Nodo firme e votanti all’estero - Ecco tutti gli intoppi del voto a luglio : Il voto a luglio comincia a far paura ai partiti. Lo sconsiglia in primo luogo il rischio astensionismo, messo in evidenza dallo stesso capo dello Stato. Ma lo rendono poco praticabile anche una serie di intoppi procedurali legati all’indizione delle elezioni....

Amici 17 : Bryan spiazza tutti e passa alla squadra bianca - Ecco il motivo : La diciassettesima stagione di "Amici di Maria De Filippi" continua a stupire tutti i telespettatori. Alcune ore fa Bryan Ramirez ha lasciato la squadra blu per passare a quella bianca. Una decisione inaspettata che ha creato una serie di polemiche tra i fan del talent show Mediaset. La notizia è stata resa nota ieri pomeriggio durante la messa in onda della fascia quotidiana su Real Time. In un video si vede il giovane ballerino di colore ...

Nodo firme e votanti all’estero - Ecco tutti gli intoppi del voto a luglio : Il voto a luglio comincia a far paura ai partiti. Lo sconsiglia in primo luogo il rischio astensionismo, messo in evidenza dallo stesso capo dello Stato. Ma lo rendono poco praticabile anche una serie di intoppi procedurali legati all’indizione delle elezioni....

Auto sportive - Ecco le 'scoperte' per tutti i gusti e le tasche : la spider per eccellenza, la più venduta al mondo. Trazione posteriore, circa di 1000 kg di massa e un feeling alla guida che i giapponesi chiamano

Nodo firme e votanti all’estero - Ecco tutti gli intoppi del voto a luglio : Il voto a luglio comincia a far paura ai partiti. Lo sconsiglia in primo luogo il rischio astensionismo, messo in evidenza dallo stesso capo dello Stato. Ma lo rendono poco praticabile anche una serie di intoppi procedurali legati all’indizione delle elezioni....

Tutti i numeri della finale di Coppa Italia : Ecco quanto vale alzare il trofeo : Tutti i numeri della sfida tra Juventus e Milan: quanto incasserà chi alzerà il trofeo domani all'Olimpico. L'articolo Tutti i numeri della finale di Coppa Italia: ecco quanto vale alzare il trofeo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.