Ecco il modo per divertirsi in rete con le slot machine gratis

Neri Marcorè : 'Ecco De Andrè a modo mio' : De Andrè come filo rosso, ancora una volta. Neri Marcorè l'aveva portato in scena proprio al Brancaccio dove domani e giovedì ha riempito di rimpianti chi non potrà esserci. Come una specie di sorriso ...

Alzheimer : Ecco in che modo un trauma alla testa può aumentarne i rischi : Pessime nuove per chi subisce un trauma cranico: il rischio di demenza potrebbe aumentare. Lo rivela uno dei più grandi studi sull’argomento che ha coinvolto 2,8 milioni di persone nell’arco di 36 anni, come si legge su ‘The Lancet Psychiatry’. In caso di lesioni cerebrali traumatiche aumenta il rischio di sviluppare Alzheimer e altre forme di demenza. Nello specifico, coloro che subiscono un trauma cranico hanno il 24% ...

“Di’ la verità!”. Al Bano contro Loredana. Il modo in cui il cantante guardava Romina nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non è passato inosservato ed Ecco che - a poche ore di distanza - tra l’ex coppia più bella del reame torna in ballo la Lecciso. Lo scontro va in onda in diretta tv : Che qualcosa sarebbe successo era chiaro dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle quando aveva usato parole al miele per Romina. Frasi impossibili da equivocare e che avevano scatenato immediatamente i fan che, sui social, tornavano a chiedere a gran voce una reunion dimenticandosi però di Loredana Lecciso protagonista con l’ex compagno di un botta e risposta in diretta durante Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora ...

Modonico - Ecco il commovente saluto della Fiesole : ' Ciao Mondo, cuore viola ': è lo striscione apparso al Franchi nel settore parterre della 'Curva Fiesole'. Un modo per ricordare Emiliano Mondonico , allenatore della squadra gigliata nella stagione 2003-...

“Invisibili!”. WhatsApp - Ecco la novità più attesa. Un altro modo (quando serve) di usare l’app di messaggistica : Chattare su WhatsApp nel totale anonimato adesso è possibile. Come? Semplice, basta creare dei profili invisibili e il gioco è fatto. Tranquilli, non è fantatecnologia, si tratta solo di seguire un piccola guida e i risultati saranno stupefacenti. Sarete avvolti da un mantello di invisibilità che renderà impossibile spiarvi. “Per profili invisibili WhatsApp – scrive Lorenzo Renzetti in un lungo articolo su wordsmart.it – si ...

Letto comodo - vicinanza ai luoghi di interesse e prezzo : Ecco cosa cercano i viaggiatori in un alloggio : Quando si programmano le vacanze, vengono valutati diversi fattori per decidere quale alloggio farà più al caso proprio: ai primi posti ci sono la posizione (per l’85%), il prezzo (per il 78%) e la vicinanza alle attrazioni del posto (per il 59%). È vero pure che spesso non sono solo questi i fattori più ovvi a influenzare la nostra scelta, dato che anche l’arredamento della struttura gioca un ruolo importante. Booking, il sito che mette a ...

“Eccoci qua”. Poi tutte morte. Un Vip addio al nubilato finisce in tragedia. Lei - figlia del noto milionario - si sarebbe dovuta sposare tra poche settimane. Ma la sua vita si è interrotta insieme a quella delle sue amiche. Morire in quel modo è davvero atroce : A fine mese avrebbe detto sì. sarebbe salita sull’altare con l’abito bianco e avrebbe iniziato un nuovo percorso di vita accanto all’uomo che amava. Bella, ricca, famosa e con un cuore buono. Sembrava tutto perfetto, invece il destino ha deciso diversamente. In un attimo, tutto si è frantumato lasciando in piedi solo macerie. La vita di Mina Basaran, 28 anni, figlia del proprietario dell’omonima holding turca (ex presidente del ...

“Parlo tanto di ca*** ma poi - a letto…”. Ma non potevi dirlo in altro modo? Attrice famosa - giovane - desiderata da tutti - Eccola aprirsi per la prima volta e raccontare com’è - davvero - la sua vita sotto le lenzuola. Non risparmiando dettagli molto intimi che coinvolgono anche illustri fidanzati : Un sex symbol assoluto, per la quale gli uomini vanno pazzi e che è entrata di diritto nel loro immaginario erotico. E però anche una star che, nonostante la bellezza e l’inevitabile schiera di corteggiatori che puntualmente le si propongono, non pare andare troppo d’accordo con la vita sotto le lenzuola. Dalla quale, udite udite, pare piuttosto tenersi molto alla larga, terrorizzata alla sola idea di contrarre delle ...