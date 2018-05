“Ecco da dove vengono” Risolto il mistero dei “piedi mozzati” | parti del corpo di

“Ecco dove dorme ogni notte Maria De Filippi”. E la rivelazione sulla regina della televisione è servita : Maria De Filippi, alias la regina di Canale 5. Solo Barbara D’Urso, forse, le dà filo da torcere in fatto di ascolti, anche se poi conta poco dal momento che appartengono alla stessa rete. Quel che tocca Maria diventa oro: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te. ogni suo programma è un successone e molti personaggi devono a lei la propria fortuna, a cominciare dai talenti sfornati dalla scuola di Amici e oggi artisti ...

“Ecco chi doveva essere don Matteo”. Che retroscena! Dopo 11 edizioni si scopre che la parte del prete non era destinata a Terence Hill - ma a un altro grande nome della tv : Una delle serie televisive più amate e attese dagli italiani ogni volta che la notizia di una nuova stagione in arrivo fa capolino sulle pagine dei giornali. E un personaggio entrato ormai definitivamente nell’immaginario collettivo, già al centro di migliaia di meme in rete. Parliamo ovviamente di Don Matteo, la Fiction di Rai Uno con Terence Hill e Nino Frassica che racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto ...

“Ecco dove l’abbiamo già vista!”. A La Corrida Carlo Conti presenta la sua spalla femminile - la bellissima Ludovica. Ma chi ha buon occhio l’ha riconosciuta subito. E non solo per la tv - è anche ‘sua’ moglie : È tornata La Corrida, la nuova versione dello storico programma di Corrado che va in onda su Raiuno. Sei le puntate previste (a partire dal 13 aprile) per la trasmissione, condotta da Carlo Conti, che vede dilettanti allo sbaraglio mettersi in gioco. E nel primo appuntamento dello show alla fine ha vinto Liberatore Russolillo, il contadino di 92 anni che ha suonato l’organetto. Una passione che ha sempre nutrito. Di Montecalvo ...

“Ecco il sole!” - ma sarà soltanto per poco. Lasciate l’ombrello in bella vista perché vi servirà : quando - dove e con che intensità colpirà quest’altra brutta (nuova) perturbazione : Bye bye pioggia, o sarebbe meglio dire soltanto “arrivederci”. Eh sì, perché la perturbazione che ha interessato l’Italia centro-settentrionale nei giorni scorsi sta per abbandonare il Paese almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un miglioramento a partire da oggi quando l’alta pressione conquisterà tutte le regioni riportando il bel tempo e un ampio soleggiamento un po’ ...

“Ecco da dove vengono”. Dischetti di plastica sulle spiagge del Tirreno - svelato il mistero : É stato finalmente risolto il mistero dei Dischetti di materiale plastico che hanno invaso il litorale del Tirreno per diversi chilometri, dalla Campania alla Feniglia, in Toscana, passando per il Lazio e isole comprese con picchi nei pressi dell’isola di Ischia, sul litorale campano e su quello laziale tra Fiumicino e Anzio. Le varie capitanerie di porto impegnate a capire qualcosa di questo strano fenomeno hanno capito cosa è ...

“Alimento contaminato e pericoloso”. Allarme in tutti i mercati e supermercati in Italia - l’avvertimento : “Ecco cosa dovete fare” : L’Allarme è stato lanciato in tutta Italia in una nota, pubblicata sul proprio sito internet, dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. L’allerta nazionale riguarda la possibile presenza del pericoloso batterio Escherichia Coli. L’alimento in questione per cui si teme la contaminazione sono cozze vive in arrivo dalla Spagna. In questa specie di frutti di mare, infatti, è probabile la ...

“Ecco cosa dovete fare alle donne”. La violenta aggressione - poi l’inquietante messaggio lanciato in diretta sui social - ancora sporco di sangue. Immagini che hanno fatto rabbrividire gli utenti : Un massacro atroce, terribile, portato avanti con una violenza inaudita. Poi, come niente fosse, ha acceso il pc e ha parlato in diretta di quello che aveva fatto, spiegando i motivi, se così si possono chiamare, di una follia così atroce con una freddezza disarmante. Una storia che arriva dalla Germani, raccontata sulle pagine del Sun, e che ha colpito i social di tutto il mondo. I fatti risalgono allo scorso venerdì, quando ...