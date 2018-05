Ecco chi è l’ex fidanzata di Lorenzo Riccardi!

Juventus - la marcia verso lo Scudetto : Ecco le partite chiave : La stagione della Juventus è stata entusiasmante, come ormai accade da sette anni, anche se questa volta è stata più dura del solito vincere il tricolore. I bianconeri non sono partiti con il piede ...

Vincitore Eurovision 2018 e Classifica Finale/ Facchinetti urla al complotto : “Ecco perché l'Italia non vince” : Vincitore Eurovision Song Contest 2018: trionfa Netta Barzilai. "Viva la diversità". Quinto posto per i nostrani Ermal Meta e Fabrizio Moro; le reazioni social. Teorie complottistiche anche sull'Eurovision Song Contest. A supportarle in Italia sono Francesco Facchinetti e Simona Ventura, secondo cui c'è un motivo ben preciso se l'Italia non riesce mai a trionfare. Emma Marrone a parte, tutti gli altri cantanti che hanno rappresentato ...

Fedez e Chiara Ferragni - Ecco la loro nuova casa a Milano : Sempre in giro per il mondo, Chiara Ferragni e Fedez sono partiti alla volta di Cannes , non prima di avere festeggiato la prima festa della mamma di Chiara, , dove li aspetta il Festival del cinema, ...

Mamme vip - Ecco chi sono : le foto con i figli per la Festa della Mamma : E i vip non sono da meno: su Instagram sono tanti i personaggi dello spettacolo, ma anche del mondo della politica, che non rinunciano a una dedica speciale. E così il sindaco di Milano fa gli auguri ...

Mamme vip - Ecco chi sono : le foto con i figli per la Festa della Mamma : Nel giorno della Festa della Mamma sono tantissime, sui social, le foto di chi fa gli auguri alla propria celebrandola con una foto insieme. E i vip non sono da meno: su Instagram sono tanti i...

Fedez e Chiara Ferragni - nuova casa a Milano/ Attico mozzafiato a CityLife : Ecco com'è la loro abitazione : Fedez e Chiara Ferragni, nuova casa a Milano, l'Attico mozzafiato a CityLife dopo i mesi passati a Los Angeles e la nascita di Leone: ecco com'è la loro abitazione.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:01:00 GMT)

Eliminato Amici 2018 del 12 maggio : Ecco chi è stato fatto fuori Video : Prosegue l'appuntamenro in prime time su Canale 5 [Video] con il serale di Amici 2018 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che stasera è andata in onda la sesta puntata del talent show che si sta avviando verso il gran finale di questa edizione. Tra poche settimane, infatti, conosceremo il nome del concorrente vincitore che si portera' a casa il premio finale messo in palio dalla produzione. La sesta puntata di ...

Amici 17 - Maria De Filippi chiude prima la sesta puntata serale : Ecco perché : Maria De Filippi chiude in anticipo il sesto serale di Amici 2018 E chi se lo aspettava? A sorpresa Maria De Filippi chiude in anticipo il sesto serale di Amici 2018. Arrivata la mezzanotte (minuto più, minuto meno) la conduttrice annuncia in diretta su Canale5 che l’appuntamento col talent termina lì. Dopo tante serate finite […] L'articolo Amici 17, Maria De Filippi chiude prima la sesta puntata serale: ecco perché proviene da ...

Sorpresa ad Amici 2018 : Ecco chi ha vinto il ballo - il pubblico esulta : Ad Amici 2018 devono sentire un bel po' la pressione della concorrenza addosso se sono stati capaci prima di eliminare quattro persone in una sola puntata, mettere a rischio due cantanti - Emma Muscat e Carmen Ferreri - in un colpo solo per poi decidere che no: nessuna delle due dovrà lasciare il talent show, e infine far disputare una finale di ballo a tre puntate dalla finale, portare il trofeo al centro con tanto di assegno da 50mila ...

Balivo - addio a Detto Fatto : la conduttrice lascia il programma - Ecco chi la sostituirà : Un addio importante per il pomeriggio in tv della Rai. Caterina Balivo , amata presentatrice di Detto Fatto , è pronta a traslocare a Rai 1 lasciando il seguito programma del primo pomeriggio. La ...

Berlusconi riabilitato : Ecco perché la buona condotta prevale sui carichi pendenti : Può sorprendere che non siano stati considerati un impedimento alla concessione della riabilitazione di Silvio Berlusconi i numerosi procedimenti in corso in numerosi tribunali, in larga parte per presunta corruzione di testimoni nella vicenda Ruby, ma anche per la stragi di mafia del 1993. Tuttavia la scelta dei giudici è confortata da precedenti della Cassazione che circoscrivono l'impatto dei cosiddetti “carichi pendenti”...

Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa. Ecco l'attico di lusso a Milano : Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia per la prima volta dopo la nascita del figlio Leone. I due fidanzati in queste ore hanno festeggiato il 31esimo compleanno della neomamma e tra le varie ...

Save the Children - Ecco i dieci luoghi da restituire ai bambini : In occasione del rilancio della campagna 'Illuminiamo il Futuro', Save the Children lancia oggi una petizione online per chiedere che tutti gli spazi abbandonati, spesso lasciati nel completo degrado, ...

Flat tax Lega - Ecco chi ci guadagnerà : La Flat tax della Lega nord fa sognare milioni di italiani , che sperano di rientrare tra i contribuenti che pagheranno meno tasse. Purtroppo molti di loro non potranno veder realizzato questo sogno, ...