Ebola | l’Oms | “4mila dosi di vaccino in viaggio verso il Congo”

(Di lunedì 14 maggio 2018) Vaccinazioni anti-presto al via nella Repubblica democratica del Congo, dove un’area della Provincia dell’Equatore nel Nord-Ovest del Paese è stata colpita da un nuovo focolaio epidemico di infezione, con 39 casi fra confermati (2), probabili (25, fra cui 19 morti) e sospetti (12) nelle ultime 5 settimane, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. “Una fornitura iniziale di 4 milasono inil Paese”, ha spiegato alla Dpa Tarik Jasarevic, portavoce dell’Oms. In Congo verrà utilizzato lo stesso prodotto sperimentale che si è dimostrato sicuro ed efficace in un trial clinico su 7.500 persone nel 2015 in Guinea, protagonista insieme a Liberia e Sierra Leone dell’epidemia che nel 2014 ha ucciso in Africa occidentale 11 mila persone. Relativamente a questo nuovo focolaio, l’Oms ha espresso preoccupazioni per un ...