Easy Duplicate Finder | strumento di gestione dei duplicati

surface-phone

(Di lunedì 14 maggio 2018) Durante il backup di dati da più macchine può capitare di accumulare nel proprio archivio un buon numero di file, rendendo necessario l’intervento di! Ricerca eè un software di analisi dei file, programmato per mettere in evidenza tutti ie attuare una serie di operazione didei suddetti elementi. La schermata principale è dotata di tutti gli elementi necessari alla configurazione del software per una scansione veloce e adatta a chi non è pratico di questi programmi. Nel riquadro a sinistra sarà possibile inserire, tramite sistema drag and drop o tramite tasto “+”, le cartelle che vorremo analizzare, mentre a destra potremo inserire possibili sottocartelle da escludere dall’analisi. Nella parte bassa è presente ladei filtri, che ci permette di selezionare differenti estensioni su cui basare la ...