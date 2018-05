È stato arrestato Antonello Montante | ex presidente della Confindustria siciliana

Arrestato Montante - ex presidente di Sicindustria : In prima linea in battaglie antiracket e antimafia, è accusato di associazione a delinquere e corruzione - Antonio Calogero Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta ...

A 81 anni litiga con la moglie e l'aggredisce : arrestato per la seconda volta : BRINDISI - Sposati da una vita, ma lui a 81 primavere ha litigato con la moglie per futili motivi e l'ha aggredita anche fisicamente. E' accusato di maltrattamenti in famiglia ed è stato arrestato dai ...

Terlizzi - meccanico arrestato per ricettazione : nel suo garage decine di moto rubate : Un meccanico 28enne di Terlizzi, è stato arrestatato ai domiciliari dai carabinieri su disposizione del Gip Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procure della Repubblica. L'uomo è accusato di ...

Confindustria - arrestato Antonello Montante : “Spiava le indagini dei magistrati”. Coinvolti anche poliziotti : Era considerato un paladino della legalità, il simbolo della riscossa degli imprenditori siciliani contro Cosa nostra. Ma dopo le indagini iniziate tre anni fa per concorso esterno in associazione mafiosa, per Antonello Montante sono scattati gli arresti domiciliari. L’ex presidente di Sicindustria e attuale presidente della Camera di commercio di Caltanissetta è accusato dagli inquirenti di associazione a delinquere finalizzata alla ...

Treviglio - picchia un coetaneo : 22enne arrestato : Era anche balzato agli onori della cronaca anche l'8 giugno del 2016, quando aveva cercato di truffare tre spacciatori, fornendogli tre chilogrammi di polvere biancastra pagata come stupefacente, ...

Trasportava cocaina sulla provinciale Adelfia-Valenzano : arrestato 33enne di Ginosa : I Carabinieri della Compagnia di Triggiano. nell'ambito di controlli specifici per la prevenzione e il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nella scorsa serata ad Adelfia, ...

