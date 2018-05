E ora al Giglio aspettano la ricostruzione dei fondali marini

"Non mi candido al Congresso". Boschi torna in tv e difende la linea del 'Giglio magico' a partire dalle nuove liste elettorali : "Il tema delle liste c'è, non so cosa si deciderà, perché le vota la Direzione. Io direi che se andassimo davvero al voto a luglio sarebbe ragionevole confermare le liste delle ultime elezioni. Ma deciderà la Direzione". Lo ha affermato la deputata del Pd e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo uscente Maria Elena Boschi, a 'Porta a porta', durante la registrazione della puntata che andrà in ...