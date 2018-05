È morto Sam Nzima | il fotografo che immortalò l' orrore dell' apartheid in Sudafrica

Bimbo cerebralmente morto si riprende miracolosamente : Sono passati 2 anni da quel terribile incidente, ed oggi il ragazzino può comunicare col mondo esterno, piangere e ridere. Eppure, un paio di anni fa, alla madre del ragazzino, Cheryl, i medici ...

Orso morto in Abruzzo - il Wwf : dagli esami emerge che si è trattato di una tragica fatalità : Si è appreso dagli esami che l’Orso marsicano deceduto in Abruzzo soffriva già di gravissime patologie, non ipotizzabili al momento della cattura e che la morte non è, quindi, imputabile primariamente alla procedura anestesiologica. L’animale era stato catturato dalla trappola collocata dal personale del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise nel tentativo di radiocollarare Mario, un Orso confidente, per seguirne gli spostamenti e prevenire eventuali ...

E' morto Bruno Sammartino - leggenda del wrestling. : Nel 1968 Sammartino inaugurò il nuovo Madison Square Garden, un tempio dello sport americano che in occasione dei suoi incontri andò 'sold out' per ben 187 volte. Le cronache del tempo raccontano le ...

ANNIE PARKER/ Su Rai Movie il film con Samantha morton e Helen Hunt (oggi - 12 aprile 2018) : ANNIE PARKER, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Aaron Paul, Helen Hunt, Maggie Grace, alla regia Steven Bernstein. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:27:00 GMT)

Le Havre in lutto : è morto Samba Diop - difensore della seconda squadra : ROMA - Le Havre in lutto per la morte di Samba Diop, 18enne difensore della seconda squadra che milita nel campionato National 2, quarta divisione francese. Il ragazzo è deceduto ieri sera in ...

E morto Giorgio Bubba - volto storico di '90° Minuto' ha raccontato le imprese di Genoa e Samp : Un mondo che non c'è più. Ma di cui non disperdere la memoria. Addio Giorgio. E grazie dal Genoa'. ?? La #Sampdoria saluta Giorgio #Bubba , volto e voce di un calcio che non c'è più ?? https://t.co/...

Lutto nel giornalismo piemontese : è morto improvvisamente Mauro Pianta : Una tragedia improvvisa, che ha stroncato un personaggio noto del giornalismo piemontese. Questa mattina, alle Molinette di Torino, è morto Mauro Pianta. Il decesso, a seguito di arresto cardiaco, è ...