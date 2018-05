È Giuseppe Conte la ' carta coperta' del M5s?

agi

(Di lunedì 14 maggio 2018) Matteo Salvini e Luigi Di Maio, usciti dal Quirinale, si sono focalizzati sul 'contratto per il governo del cambiamento', il programma ancora in divenire. "Non ci scanniamo su chi fa il premier", ha affermato il segretario leghista, sottolineando che il problema sono "divisioni su infrastrutture, giustizia e immigrazione". "Sia io che Matteo Salvini siamo d'accordo sul fatto che pubblicamente di nomi non ne facciamo", ha detto il capo politico dei 5 stelle al termine delle consultazioni al Quirinale. Ma dietro le dichiarazioni ufficiali, la discussione sul nome del premier continua. E fonti parlamentari riferiscono che il nome a cui il Movimento 5 stelle sta pensando è quello di, professore di Diritto privato all'Università di Firenze e presentato come candidato ministro alla Pubblica ...