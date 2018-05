Duplex | come funziona l’assistente di Google che prenota le ferie

Blastingnews

(Di lunedì 14 maggio 2018)virtuale del sistema Android dimontato sugli smartphone è una evoluzione dell’Intelligenza artificiale. Presentato questa settimana al I/O 2018,si basa su una serie di ricerche condotte da anni che mirano a renderepiù vicino possibile all’essere umano, siaintonazione di voce che cadenza. Può fissare un appuntamento, parla in maniera organica, e anche sottovoce. È capace di emettere delle interiezioni“ah”, “um” per dare l'impressione di possedere un carattere. Le caratteristiche diA ciò si unisce l’aspetto visivo, per cui ad ogni risposta si collegano una o più icone sul display. La lingua è così complessa che per chiedere qualcosa di semplice“che tempo farà?” esistono oltre 10.000 modi:è ideato per migliorare la comprensione della lingua in modo da poter parlare in maniera naturale. La Ai, Intelligenza ...