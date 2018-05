Due feriti in uno scontro tra furgoni - AostaOggi IT

Incidente in contrada Alcerito a Vittoria : Due feriti : Due feriti . E' il bilancio di un Incidente stradale avvenuto ieri in contrada Alcerito a Vittoria . Sul posto l'ambulanza del 118.

Treviso - scontro frontale tra Due auto : morta ragazza di 18 anni - 4 amici sono feriti : Tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi sabato sera a Susegana, in provincia di Treviso : una ragazza di 18 anni è morta e i quattro amici che viaggiavano con lei sono feriti dopo essersi scontrati frontalmente con un'altra vettura in un tratto di strada noto per la sua pericolosità.Continua a leggere

Padova - incidente in acciaieria : Due operai feriti con ustioni su tutto corpo : Grave incidente stamani alle Acciaierie Venete di riviera Francia, nella zona industriale di Padova . Due operai sono stati colpiti dal getto incandescente di acciaio fuso e sono in condizioni ...

Sparatorie nel Vibonese : Due morti e tre feriti - identificato l’assassino in fuga : Sparatorie nel Vibonese: due morti e tre feriti, identificato l’assassino in fuga Sparatorie nel Vibonese: due morti e tre feriti, identificato l’assassino in fuga Continua a leggere L'articolo Sparatorie nel Vibonese: due morti e tre feriti, identificato l’assassino in fuga proviene da NewsGo.