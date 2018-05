Droni alla conquista di Marte con Mars Helicopter

Perugia-Ternana - paura per Leali : petardo dalla Curva dei paDroni di casa : Perugia-Ternana, paura per Leali: petardo dalla Curva dei padroni di casa – Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie B, derby fondamentale per il proseguo del campionato cadetto. Vantaggio dei padroni di casa con il solito Di Carmine, poi paura per il portiere del Perugia Leali, lanciato in campo un petardo dalla Curva di casa, il portiere a terra e visibilmente stordito, poi il raddoppio sempre di Di ...

"Spugne fritte e bocconi avvelenati" : è allarme tra i paDroni di cani : C'è paura tra i proprietari di cani in diversi quartieri della città di Genova dopo le numerose segnalazioni di spugne fritte, polpette avvelentate e bocconi di carne con chiodi ritrovati in alcune zone. Come...

Airprox Board denuncia allarme Droni nei cieli del Regno Unito : Il Regno Unito lancia l'allarma droni . Sarebbero ben 160 le collisioni con aerei da trasporto passeggeri evitati per un soffio. Un numero di allarmi triplicati nell'ultimo biennio secondo il rapporto ...

Pompei - con Droni e laser alla scoperta del quartiere inesplorato : L'evento aperto al pubblico è guidato dal direttore del Dipartimento di Matematica del Politecnico, l'archeoastronomo Giulio Magli, ed è stato trasmesso in diretta streaming dal Canale Scienza e ...

La Norvegia utilizzerà Droni sottomarini per ripulire i fiordi dalla plastica : Secondo Geir Rognlien Elgvin, dirigente dell'autorità, questo progetto sarà il primo al mondo che vede dei mezzi autonomi coinvolti nella ricerca di rifiuti sul fondale. Tra le varie prove della ...