I Carabinieri del Ros hanno rintracciato e arrestato a Durazzo e Lezhe, in, due cittadini albanesida anni, nei cui confronti pendeva un ordine di arresto per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti giungono a seguito di una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Trieste, in collaborazione con l'Anti,l'ufficio di collegamento della polizia albanese a Bari e il Servizio cooperazione internazionale di polizia.(Di lunedì 14 maggio 2018)