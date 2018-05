Donnarumma | i tifosi del Milan rifiutano la sua maglia

Tensione a Bergamo : i tifosi del Milan rifiutano la maglia di Donnarumma : Il Milan di Gennaro Gattuso stava assaporando la vittoria sul campo dell'Atalanta ma l'ennesima disattenzione difensiva della stagione, questa volta della coppia Abate-Donnarumma, ha visto sfumare un ...

Donnarumma - il video 'hot' e poi le scuse ai tifosi del Napoli : TORINO - 'Scusa zio, non l'ho fatto apposta. Volevo toglierla quella mano, ma non ci sono riuscito'. Poi un insulto 'affettuoso' in napoletano, di quelli che si usano spesso per esprimere una grossa ...

Milan-Napoli - Donnarumma fa infuriare i tifosi azzurri : il VIDEO che ha creato il caos : Milan-Napoli, i rossoneri hanno fermato gli azzurri, nel finale intervento strepitoso di Donnarumma sull’attaccante Milik. Nel frattempo il portiere del Milan ha creato il caos per un VIDEO postato sui social girato in compagnia del cognato e rivolto allo zio. “Scusami, non l’ho fatto apposta: volevo togliere la mano – spiega in dialetto – Ma non ci sono riuscito…”, Donnarumma poi se la ride e si ...

Calcio - Donnarumma allo zio : “Scusa - volevo togliere la mano…”. Il video che ha fatto infuriare i tifosi napoletani : Nella partita di domenica pomeriggio contro il Napoli, il portiere milanista Gianluigi Donnarumma ha parato un tiro sicuro di Milik al 92esimo, risultando decisivo per il risultato del match (finito 0 a 0). Dopo la partita, il giocatore rossonero ha girato un video per prendere in giro lo zio napoletano:”Scusa, volevo togliere la mano ma non ci sono riuscito”. Il filmato però, invece di rimanere in famiglia, è finito sul web, facendo ...

