“Donnarumma è rimasto turbato” | il retroscena dopo Atalanta-Milan

calcioweb.eu

: RT @teovisma: Ormai sono rimasto l'unico e lo so. Ma io Gigio Donnarumma non lo cedo né oggi, né domani, né dopodomani. So quello che ho… - allwaswell_ : RT @teovisma: Ormai sono rimasto l'unico e lo so. Ma io Gigio Donnarumma non lo cedo né oggi, né domani, né dopodomani. So quello che ho… - CalcioWeb : '#Donnarumma è rimasto turbato', il retroscena dopo #AtalantaMilan - tremare2003 : RT @teovisma: Ormai sono rimasto l'unico e lo so. Ma io Gigio Donnarumma non lo cedo né oggi, né domani, né dopodomani. So quello che ho… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Nell’ultima giornata del campionato di Serie A è andata in scena la partita tra, pareggio per 1-1 che ha permesso ai rossoneri di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di mantenere il sesto posto proprio dall’assalto dell’. Vantaggio iniziale di Kessie, poi il pareggio di Masiello, non impeccabile il portiere Donnarumma, già nel mirino della criticagli errori in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Al termine della partita i tifosi rossoneri hanno rifiutato la maglia di Gigio e secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ il portiere rossonero èmolto turbato dal gesto dei supporter del, rottura quasi totale e cessione ormai inevitabile. L'articolo “Donnarumma èturbato”, ilCalcioWeb.