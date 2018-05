Donald Trump a dieta | niente hamburger per il Presidente

Donald Trump benedice Sergio Marchionne : "È il mio preferito" : La politica dell'America First vale anche per l'industria automobilistica. "Voglio vedere più auto costruite negli Stati Uniti" dice Donald Trump rivolgendosi ai leader del settore riuniti nella Roosevelt Room della Casa Bianca. Poi si rivolge all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, "al momento il mio preferito nella stanza" per aver deciso lo "spostamento della produzione nel Michigan dal Messico". "La ringrazio", ...

Vanità - aggressività - megalomaniaChe cosa rivela la firma di TrumpL'analisi dei grafologi su Donald : La firma di Donald Trump? Nasconde un’esuberanza vitale che lo porta alla megalomania, alla vanità, alla pretesa di superiorità. L'analisi di esperti grafologi sulla scrittura del presidente Usa Segui su affaritaliani.it

Corea del Nord - Kim Jong-Un faccia a faccia con Donald Trump il 12 giugno a Singapore : ... naturalmente via Twitter , aggiungendo un mini commento: 'Kim Jong-Un e io cercheremo di trasformarlo in un momento davvero speciale per la Pace nel Mondo'.

Donald Trump e Kim Jong-un si vedranno il 12 giugno a Singapore : Sarà una visita storica: nessun presidente statunitense in carica ha mai incontrato un dittatore nordcoreano The post Donald Trump e Kim Jong-un si vedranno il 12 giugno a Singapore appeared first on Il Post.

Donald Trump Jr. ha una nuova fidanzata : Donald Trump Jr. si starebbe lasciando il divorzio alle spalle. Dopo dodici anni con Vanessa Haydon (e cinque figli), il primogenito del 45esimo presidente americano avrebbe una nuova «fidanzata». Lo scrive Page Six, riportando le dichiarazioni di diverse fonti. La fortunata? Kimberly Guilfoyle, conduttrice di Fox News ed ex modella di Victoria’s Secret. Quarantanove anni (lui ne ha nove in meno), ha più volte sostenuto pubblicamente The ...

Nucleare iraniano : fact checking su 7 affermazioni di Donald Trump : Stando alla Banca Mondiale, nel 2016 l'economia iraniana è cresciuta del 13,4% rispetto alla contrazione dell'1,3% registrata nel 2015. Tutti segnali che indicano come il JCPOA abbia facilitato la ...

Donald Trump accoglie alla base Andrews i tre cittadini americani liberati dalla Corea del Nord : La liberazione in vista dello storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jong-un

Kim Jong-un entusiasta di incontrare Donald Trump : Chi l’avrebbe mai detto. Pace e distensione tra Corea del Nord e Stati Uniti d’America. Con tanto di parole dolci

Donald Trump : 'Gli Usa usciranno dall'accordo sul nucleare iraniano' | : Il presidente Usa ha annunciato l'uscita dall'intesa con Teheran: "È un contratto imbarazzante che non avremmo mai dovuto firmare". Netanyahu: "Decisione coraggiosa e corretta". Rohani: "Noi non lo ...

Donald Trump : "Mi ritiro dall'accordo sul nucleare con l'Iran" : Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica.A riferirlo è il New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della telefonata tra i due presidenti. In precedenza l'Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della "pace e stabilità in ...