Domani scade il termine per la rottamazione delle cartelle

Fisco - Domani scade termine per la 'rottamazione' delle cartelle : Roma, 14 mag. , askanews, Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti domani, martedì 15 maggio, il termine fissato dalla legge ...

Fisco - Domani scade termine per la 'rottamazione' delle cartelle : Roma, 14 mag. , askanews, - Ultime ore a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta rottamazione delle cartelle. scade infatti domani, martedì 15 maggio, il termine fissato dalla legge ...

Agenzia entrate-riscossione - rottamazione cartelle/ Sportelli aperti - Domani 15 maggio giorno di scadenza : Agenzia entrate-riscossione, rottamazione cartelle: domani, martedì 15 maggio 2018, ultima chiamata per chi ha un contenzioso con l'erario, ecco come fare(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:03:00 GMT)

Rottamazione delle cartelle esattoriali - Domani scade il termine : Ultime ore a disposizione dei contribuenti per pagare il residuo delle somme dovute senza corrispondere interessi di mora e sanzioni -

“Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” : Attento Alla Truffa! : WhatsApp non è a pagamento: non credere all’ennesimo SMS Truffa! Sta circolando in rete un nuovo messaggio truffa su WhatsApp: fai attenzione se ricevi un messaggio con scritto “Domani scade il suo abbonamento WhatsApp” WhatsApp A Pagamento: Tutto Falso, E’ Una Bufala Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati […]

Vaccini - Domani scade il termine : la situazione da Nord a Sud - tra rigore e proroghe : domani scade il termine per mettersi in regola con i Vaccini, ma lunedi’ anche i bimbi “fuorilegge” potranno entrare in classe. A MILANO sono 40, su 33 mila, i piccoli di nidi e materne comunali che rischiano di rimanere fuori dalle aule. E sono poco meno di 20.000 i bambini da zero a sei anni che in Lombardia non hanno ancora fatto le vaccinazioni obbligatorie. In PIEMONTE, dotato di anagrafe vaccinale, resta il 10 marzo il ...

Vaccini - Domani scade il termine : 30mila bambini non in regola : domani scade il termine per l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione alle scuole e all’appello mancano “ancora 30 mila bambini sotto i sei anni”. E’ la stima di Carlo Signorelli, past presidente della Società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica (Siti). “E’ una stima perché dati certi non ce ne sono. La base da cui partiamo sono i 120 mila delle coorti 2011-2015 calcolati dal ...

Vaccini - Domani scade il termine. 30mila bambini non in regola con certificazioni : Per le famiglie multe o possibile esclusione dagli istituti frequentati. Ma il modo in cui verranno applicate varierà da regione a regione, da comune a comune -

VACCINI - 30MILA BAMBINI NON IN REGOLA/ Domani la scadenza : Scavuzzo - “a Milano 40 casi segnalati” : VACCINI, 30MILA BAMBINI non in REGOLA secondo i dati della Società italiana di Igiene: rischiano di restare fuori dall'asilo e dalla scuola materna, le parole di Carlo Signorelli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)