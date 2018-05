Dolby Atmos è ora supportato da cinque dispositivi Samsung Galaxy

Dolby Atmos : la nuova opportunità per Windows 10 e Xbox One : Dolby Atmos rappresenta la nuova opportunità per Windows 10 e Xbox One. Il mondo dell’audio ad alti livelli, da decenni nelle nostre case attraverso appositi apparecchi elettronici, dapprima stereofonici, dipoi anche multicanale, è finalmente approdato negli ambienti moderni, finanche con l’ausilio di strumenti quotidiani, quali i computer e, da ultimo, i dispositivi mobili. Sarà un’opportunità piena, ovvero monca? Origine dell’accordo tra ...

Portare il Dolby Atmos sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : tutto sull’Alexis ROM : Non hanno di che lamentarsi i possessori dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, vista la solerzia che sta dimostrando lo sviluppatore italiano AlexisXDA, che porta anche a bordo degli ex top di gamma asiatici il supporto a Dolby Atmos, fin qui caratteristica esclusiva degli ultimi Galaxy S9. La customROM risulta basata su Android 8.0 Oreo, e più precisamente su un porting tratto proprio dai più recenti portabandiera, che integra anche la patch di ...

Samsung Galaxy S8/S8 Plus ricevono un porting della ROM di Galaxy S9 con Dolby Atmos : È disponibile su XDA il porting della ROM di Samsung Galaxy S9 utilizzabile su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, con Dolby Atmos e moltissime altre funzionalità. L'articolo Samsung Galaxy S8/S8 Plus ricevono un porting della ROM di Galaxy S9 con Dolby Atmos proviene da TuttoAndroid.