DIVINITY | ORIGINAL SIN 2 – DEFINITIVE EDITION arriva su Xbox One

DIVINITY : Original Sin II è uno dei migliori RPG di tutti i tempi e il debutto su Xbox One ha finalmente una data : "Uno dei migliori RPG, di sempre". Una frase decisamente esplicita ma per nulla esagerata che spicca all'interno della nostra recensione della versione PC di Divinity: Original Sin II.I ragazzi di Larian Studios stanno dimostrando di aver creato una formula di gioco eccelsa che cerca di andare oltre all'impostazione da "semplice" RPG vecchia scuola. Una formula di gioco che a brevissimo sbarcherà anche su Xbox One all'interno del programma Xbox ...

DIVINITY : Original Sin 2 è in arrivo su PS4 e Xbox One nel mese di agosto : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi che Divinity: Original Sin 2, l'apprezzato gioco di ruolo (GDR) di Larian Studios nominato ai BAFTA, sarà disponibile da agosto 2018 per Xbox One e PlayStation 4. Dopo l'ottimo successo riscosso dal gioco nel 2017 e il più alto punteggio ottenuto su Metacritic per il formato PC, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Europe, in collaborazione con Larian Studios, ...

