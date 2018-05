“Diversi palestinesi morti” Medio Oriente in fiamme | violenti scontri per il

caffeinamagazine

(Di lunedì 14 maggio 2018) Nella Striscia di Gaza è in atto uno sciopero generale, che riguarda le scuole, le università, le banche e i negozi. L’obiettivo è quello di permettere aidi partecipare in massa alla marcia ”del milione” contro l’inaugurazione della nuova ambasciata americana a Gerusalemme e per il Giorno della Nakba, o Catastrofe, come nei Territori viene commemorata la fondazione di Israele. L’appello a manifestare è stato rivolto da tutte le fazioni, compresa Hamas che governa la Striscia di Gaza. I bus e i camion stanno raccogliendo le persone nelle strade principali, nei quartieri e vicino alla moschee per portarli alla manifestazione al confine con Israele, mentre dagli altoparlanti vengono diffusi appelli a scendere in piazza. Finora è di “sette morti e 512 feriti” il bilancio degli “attacchi sionisti da stamani a est della ...