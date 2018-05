Dichiarazione precompilata | Modelli 730 e Redditi PF SC SP ENC 2018

Blastingnews

: RT @fiscoetasse: Dichiarazione dei redditi precompilata 2018: l'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa devono fare il coniuge ed il dichiaran… - misiagentiles : RT @fiscoetasse: Dichiarazione dei redditi precompilata 2018: l'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa devono fare il coniuge ed il dichiaran… - firenzedigitale : La dichiarazione precompilata spiegata ai cittadini, tutte le novità 2018, come ricevere assistenza. Incontri nei Q… - fiscoetasse : Dichiarazione dei redditi precompilata 2018: l'Agenzia delle Entrate chiarisce cosa devono fare il coniuge ed il di… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) La stagione dichiarativa(anno d'imposta 2017) ha preso il via lo scorso 16 aprile, quando l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di 30 milioni di contribuenti iprecompilati 730 ePF SC SP ENC, consultabili sul portale "Fisco On Line", per ladeipercepiti durante il 2017. Sono delle vere e proprie dichiarazioni, complete di tutti i dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate relativi a, CU, oneri detraibili, e quant'altro, che il contribuente ha la possibilità di verificare. Se tutti i dati inseriti sono corretti, può confermare e inviare ladirettamente dal portale sul sito, altrimenti può effettuare delle modifiche e delle integrazioni. La novità più importante per quest'anno è la cosiddetta "compilazione assistita". La funzione è stata attivata a partire dallo scorso 7 maggio ed è disponibile per ...