Di Maio-Salvini oggi al Colle Verso premier politico | alla Camera riprende il tavolo

Salvini e Di Maio chiamano Mattarella Governo - premier politico e non tecnico : Quasi raggiunto l'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle, con una bozza 'sostanziale' di contratto che sarà presentata al Quirinale nelle prossime ore, mentre si continua a lavorare sul futuro premier per il 'Governo del cambiamento'. A Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio dopo l’incontro con Salvini : “Giornata molto produttiva. Premier politico - mai tecnico” : “La giornata per fortuna è finita. A momenti chiamano il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. Una giornata molto produttiva. Premier? Sempre politico, mai tecnico”. Così Luigi Di Maio al termine di un incontro con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio dopo l’incontro con Salvini: “Giornata molto produttiva. Premier politico, mai tecnico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

