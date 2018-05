Di Maio-Salvini | incontro alla Camera Poi vedranno Mattarella

Salvini : non si torna a Di Maio premier : Roma, 14 mag. , askanews, torna l'ipotesi di Luigi Di Maio premier, è possibile? 'No'. Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti, è entrato a Montecitorio, diretto a un nuovo incontro del '...

Di Maio e Salvini oggi da Mattarella - segreta la proposta per il premier : Queste idee erano di una minoranza, il contrario del liberalismo è mettere in una costituzione quale deve essere la forma della politica economica e negare la democrazia'. Sapelli sembra mettere d'...

Oggi Di Maio e Salvini al Colle per il governo. Il M5S : “Porteremo un nome solo a Mattarella” : L’accordo sul premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Colle su questo binario mentre, parallelamente, a Montecitorio starebbe svolgendo l’ultimo tavolo tecnico sul contratto di governo, sul quale si è prossimi alla stesura definitiva. Ma il nodo del premier, al momento, non è ancora sciolto: nella mattinata ...

Di Maio e Salvini nel pomeriggio al Quirinale per riferire a Mattarella : Ore decisive per la nascita del nuovo governo. Dopo il vertice notturno i due leader continuano a trattare. Il Movimento Cinquestelle, alle 16.30, e poi la Lega alle 18.00 -

Chi sono i due professori che Salvini e Di Maio vorrebbero come premier : Giulio Sapelli o Giuseppe Conte: Lega e M5S, rispettivamente, hanno messo sul tavolo i nomi di due professori come possibili premier per sbloccare l’impasse dell’alleanza per salire al timone di Palazzo Chigi, scrive il Corriere. E in questa corsa a due, il secondo professore sarebbe in vantaggio. Sapelli, noto economista che insegna alla Statale di Milano, e Conte, ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, ...

Sorrisi tirati e volti tesi - le foto «rubate» durante il vertice notturno tra Di Maio e Salvini : I protagonisti della trattativa all’uscita dall’hotel di Largo Augusto, a Milano, dove si è svolto il vertice per la stesura del contratto di governo

Oggi Di Maio e Salvini al Colle. Per il premier ballottaggio tra Giuseppe Conte e Giulio Sapelli : Un comunicato diffuso dal Quirinale conferma che Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo giro di consultazioni che dovrebbe far nascere il nuovo governo tra Lega e M5S. Le due delegazioni andranno separate al Colle: il capo dello Stato ha convocato i cinquestelle alle 16.30 e i leghisti alle 18. La delegazione pentastellata si presenterà con i due cap...

