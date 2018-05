Di Maio | Salvini e le conseguenze di una campagna elettorale che non funziona così nella

Nuovo rinvio per il governo - Di Maio e Salvini chiedono altro tempo. “Per ora nessun nome” : L’accordo per il governo è vicino ma ancora non c’è: Movimento Cinque Stelle e Lega chiedono più tempo al Quirinale e non hanno ancora proposto un nome quale premier al Capo dello Stato. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con Sergio Mattarella.. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul m...

Governo - Centinaio : "L'accordo procede - ma su premier decidono Salvini e Di Maio" : LaPresse, "L'accordo vediamo di farlo e di trovarlo, vediamo se Di Maio e Salvini riescono a chiudere su tutto". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, lasciando il ...

Governo : Marcucci - Salvini-Di Maio scontro senza precedenti su poltrone : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – “Siamo passati dalla commedia sul Governo del cambiamento, alla farsa del continuo rinvio. Tra M5S e Lega è in corso uno scontro senza precedenti sul nome del candidato premier e sulle poltrone”. Lo scrive il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, su Facebook. “Trattative segrete, una girandola di nomi bruciati, sgarbi istituzionali ripetuti, insomma uno spettacolo inguardabile. Se queste ...

"Imparamose l'Europa che Mattarella la chiede sempre" : il vertice Salvini-Di Maio visto dalla rete : Enrico Mentana e le sue maratone insegnano: per quanto strano possa sembrare, niente è più social del chiacchiericcio politico. E se poi le chiacchiere in questione riguardano due mesi di consultazioni, retroscena e "contratti di governo" e totopremier, allora ciò che è social diventa addirittura virale. A partire, naturalmente, dal nome del futuro presidente del consiglio. Se Di Maio e Salvini annunciano di aver ...

Di Maio al Colle : “Chiediamo altro tempo - per ora nessun nome”. Adesso tocca a Salvini : L’accordo per il premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul modello tedesco e verrà sottoposto agli iscritti» spiega. Ma Di Maio dice di non aver portato alcun n...

Matteo Salvini - Roberto Maroni lo avverte su Libero : 'Di Maio? Non fidarti del M5s'. Conseguenze rovinose : La trattativa Lega-M5S , il ritorno di Berlusconi , il ruolo di Mattarella e il futuro del centrodestra. È un Roberto Maroni a tutto tondo quello che si confessa a Libero e che, come d'abitudine, non ...

Governo - Di Maio al Colle. Poi toccherà a Salvini. Oggi il nome del premier da Mattarella : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del Governo. Con lui i capigruppo M5S di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.