Di Maio | Salvini e gli altri maschi rigorosamente che scrivono la Storia – L’istantanea

Da ministro "bubbonico" a possibile premier : ecco perché ora Tremonti piace a Di Maio e Salvini : ... con la nascita del Blog delle Stelle da cui si diffondono i comunicati e le analisi politiche degli ex grillini, non era stato tenero con Tremonti : definendolo "bubbonico" per la sua politica ...

Oggi Di Maio e Salvini al Colle per le consultazioni : alle 16.30 tocca al M5S - alle 18 alla Lega : Un comunicato diffuso dal Quirinale conferma che Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo giro di consultazioni che dovrebbe far nascere il nuovo governo tra Lega e M5S. Le due delegazioni andranno separate al Colle : il capo dello Stato ha convocato i cinquestelle alle 16.30 e i leghisti alle 18. La delegazione pentastellata si presenterà con i due cap...

Sul tavolo dei veti bruciato Di Battista. Salvini e Di Maio pronti come vice premier : Durissimo braccio di ferro sul nome del capo del governo. Trattativa nella notte: il tandem tra i leader per favorire un «nome terzo»

Di Maio-Salvini oggi al Colle. Verso premier politico - alla Camera riprende il tavolo tecnico : "Non date tutto per scontato, magari il premier era a quel tavolo". Le parole del leghista Molteni, uno dei partecipanti al tavolo di lavoro 5 stelle - Lega a MiIano, lanciano la settimana decisiva dopo più di 70 giorni di attesa dal voto del 4 marzo.Dopo la due giorni milanese si torna a Roma per chiudere sull'esecutivo giallo-verde. Dopo i tavoli al Pirellone e l'ultimo vertice in nottata tra Salvini e Di Maio. "L'incontro è ...