Di Maio | «Per ora niente nomi | abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo per il contratto

Nuovo rinvio per il governo - Di Maio chiede altro tempo. “Per ora nessun nome” portato al Colle : L’accordo per il premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul modello tedesco e verrà sottoposto agli iscritti» spiega. Ma Di Maio dice di non aver portato alcun n...

Governo - Di Maio : “Intenzionati a partire presto. Chiesto tempo a Mattarella per completare contratto” : “L’accordo è il cuore di questo Governo di cambiamento che siamo intenzionati a far partire il prima possibile”. Lo dice Luigi Di Maio a nome del M5S al termine delle consultazioni al Quirinale. “Sia io che Salvini siamo d’accordo sul fatto che nomi pubblicamente non ne facciamo”, ha continuato Di Maio. Il contratto di Governo “sul modello tedesco, mette dentro i punti programmatici delle due forze” M5s ...

Di Maio : «Abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo per il contratto di governo» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. Niente nomi, d’accordo con Salvini»

Di Maio da Mattarella per nuovo premier e squadra di governo SPECIALE TGLA7 : Il leader Cinquestelle è il primo ad essere salito sul Colle. Alle 18.00 toccherà a Salvini SEGUI IN DIRETTA LA #MARATONAMENTANA - Puntuale Luigi DI Maio è arrivato al Quirinale a bordo della propria ...

Perché Di Maio e Salvini devono concentrarsi sulla politica industriale. L'opinione di Tria : Più interessante è l'obiettivo della flat tax, che coincide con l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale come condizione di una politica di crescita, soprattutto se si vede questo obiettivo ...

Governo - si pensa a un professore per il premier : ipotesi Conte (M5S). Salvini : «Di Maio? No» : Incontri nella notte per sbloccare l’impasse verso Palazzo Chigi. Oggi le consultazioni con Mattarella: alle 16.30 tocca al M5S e alle 18 alla Lega

Canfora : 'Di Maio deve studiare prima di diventare personaggio storico. Salvini al Viminale? Allarmante' : Il filologo stronca i leader che stanno tentando di formare un governo: 'Si stanno allontanando dalle promesse elettorali e perciò dalla democrazia'. 14 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

M5s sale al Quirinale | Salvini-Di Maio - ultimo incontro per il premier : "No uno di noi due" : L'economista Giulio Sapelli allo scoperto: "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambe le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità". Ma poi arriva il no dei pentastellati. Intanto Salvini annuncia: "No a Di Maio premier".

Governo - attesa per il nome del premier. Nuovo incontro Salvini-Di Maio : A Montecitorio tavolo tecnico per rifinire il contratto. Alle 16 la delegazione cinquestelle al Colle, alle 18 quella del Carroccio IL CONTRATTO / C'è l'ok al superamento della legge Fornero ...