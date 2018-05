Di Maio | Oggi incontriamo Mattarella

Oggi Di Maio e Salvini al Colle. Per il premier ballottaggio tra Giuseppe Conte e Giulio Sapelli : Un comunicato diffuso dal Quirinale conferma che Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo giro di consultazioni che dovrebbe far nascere il nuovo governo tra Lega e M5S. Le due delegazioni andranno separate al Colle: il capo dello Stato ha convocato i cinquestelle alle 16.30 e i leghisti alle 18. La delegazione pentastellata si presenterà con i due cap...

Governo - la rosa di Di Maio e Salvini oggi M5S e Lega di nuovo al Colle : 'Sarà premier terzo - ma politico' : Quel che colpisce è che prima, almeno nella retorica grillina, tutto si doveva fare in streaming ad onore del concetto di trasparenza. Mentre adesso la segretezza del faccia a faccia Di Maio-Salvini ...

Di Maio-Salvini oggi al Colle. Verso premier politico - alla Camera riprende il tavolo tecnico : "Non date tutto per scontato, magari il premier era a quel tavolo". Le parole del leghista Molteni, uno dei partecipanti al tavolo di lavoro 5 stelle - Lega a MiIano, lanciano la settimana decisiva dopo più di 70 giorni di attesa dal voto del 4 marzo.Dopo la due giorni milanese si torna a Roma per chiudere sull'esecutivo giallo-verde. Dopo i tavoli al Pirellone e l'ultimo vertice in nottata tra Salvini e Di Maio. "L'incontro è ...

Il governo Di Maio-Salvini si fa oggi? : Per Lega e M5S è – in teoria – il giorno in cui chiudere le trattative e andare al Quirinale: tutte le notizie man mano che arrivano The post Il governo Di Maio-Salvini si fa oggi? appeared first on Il Post.

Governo - la rosa di Di Maio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

Governo : Di Maio - sono ottimista - oggi è stata una giornata produttiva : ... 'sono ottimista non solo per come stanno andando le questioni attorno al tavolo, ma anche perché l'establishment e gli esponenti della vecchia politica attaccano un Governo che ancora deve nascere'. ...

Di Maio : "Il nome del premier? Non lo decidiamo oggi" : Il capo politico del Movimento 5 Stelle: 'Il premier? Oggi non parliamo di nomi ma di contratto di Governo'

M5s-Lega - ultime notizie Governo : oggi via libera?/ Live - incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto : M5s-Lega, ultime notizie Governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:45:00 GMT)

Di Maio : oggi con Lega non parliamo di nomi ma del contratto : Milano, 12 mag. , askanews, - "Di nomi non abbiamo ancora parlato, oggi parliamo del contratto di governo". È quanto ha affermato Luigi Di Maio arrivato in stazione Centrale a Milano per un incontro ...

