Di Maio ha chiesto altro tempo a Mattarella | non c’è accordo con la Lega

Governo - Di Maio : 'A Matterella abbiamo chiesto altro tempo' : "Siamo soddisfatti del clima che si respira, molte le convergenze sul programma con la Lega". Lo ha detto Luigi Di Maio dopo l'incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Nomi non ne ...

Governo - Di Maio : “Intenzionati a partire presto. Chiesto tempo a Matterella per completare contratto” : “L’accordo è il cuore di questo Governo di cambiamento che siamo intenzionati a far partire il prima possibile”. Lo dice Luigi Di Maio a nome del M5S al termine delle consultazioni al Quirinale. “Sia io che Salvini siamo d’accordo sul fatto che nomi pubblicamente non ne facciamo”, ha continuato Di Maio. Il contratto di Governo “sul modello tedesco, mette dentro i punti programmatici delle due forze” M5s ...

Di Maio : «Abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo per il contratto di governo» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. Niente nomi, d’accordo con Salvini»

Meloni dice che Di Maio le ha chiesto di sostenerlo come presidente del Consiglio : In cambio aveva offerto a FdI di entrare nel governo: lei ha rifiutato, e il leader del M5S ha detto che ne rimarranno fuori perché «troppo di destra» The post Meloni dice che Di Maio le ha chiesto di sostenerlo come presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

Di Maio chiesto sostegno Meloni? Follia : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Giallo sulla presenza di Fratelli d'Italia in un governo a guida M5S, che il MoVimento bolla come 'una Follia'. L'unica cosa certa è un incontro tra i due leader, Meloni e Di ...

Di Battista : "Di Maio mi ha chiesto di non partire" : Roma, 11 mag. , AdnKronos, - "Se c'è rivalità tra me e Di Maio? Assolutamente no. Ci confrontiamo su tutto, sembrerà strano però oltre ad essere due esponenti del M5S siamo anche molto amici". Così ...

Salvini-Di Maio : 'Passi avanti'. Chiesto tempo fino a domenica : Resta, innanzitutto, la questione della premiership, che una volta risolta potrebbe sbloccare a cascata le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. LEGGI ANCHE Ipotesi ...

