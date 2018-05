Di Maio | fine delle ambizioni da premier | Salvini ribadisce il suo veto

'Di Maio e Salvini - ammesso che abbiano un'idea...'. Feltri li spazza via : l'atroce profezia sulla loro fine : Quando la politica, pur già essendo un coacervo di egoismi e interessi personali, era una cosa apparentemente seria, allorché si trattava di assemblare una maggioranza composita, i partiti coinvolti ...

Alla fine tra Salvini e Di Maio chi sta guadagnando consensi? : L'attualità politica subisce un'accelerazione improvvisa, dopo oltre due mesi di non-notizie e di giri di consultazioni finiti in un nulla di fatto insieme alle trattative tra i partiti allo scopo di formare un ...

Di Maio - M5s “voto colpa di Salvini” - ipotesi data 22 luglio/ Giorgetti “Berlusconi col Pd? Fine centrodestra” : Di Maio, "il nuovo voto è colpa di Matteo Salvini": attacco M5s alla Lega, ipotesi data 22 luglio. Giorgetti, "Berlusconi vota il governo neutrale? Fine del Centrodestra"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:07:00 GMT)

Mezzo M5s sfiducia Di Maio : è la sua fine? La rivolta : 'Piuttosto che tornare al voto...' : L'idea di Luigi Di Maio di tornare al voto non piace a Mezzo Movimento. Perché andare di nuovo alle urne significherebbe rimangiarsi la regola del secondo mandato con una deroga. 'Votare di nuovo con ...

Governo - stallo senza fine : tocca a Mattarella - Di Maio vuole il voto : Ormai sono quasi due i mesi passati dalle elezioni del 4 marzo, ma dopo tutto questo tempo, l'Italia non ha visto neanche l'ombra di un Governo. Prima il Movimento 5 stelle e il...

Di Maio vuole elezioni a giugno ma la prima data utile è a fine settembre : Luigi Di Maio vorrebbe fare a tutti i costi il premier ma è riuscito solo nell’impresa di marginalizzare i 5Stelle.

Rissa M5s-Pd - Salvini alla finestra : "Mai rotto con Di Maio" : Elezioni in Friuli Venezia Giulia, la Lega confida nella vittoria Renzi: "M5s-Pd? Chi ha perso non può andare al governo"

Di Maio sul Pd : "Proviamoci fino alla fine". Ma il "lapsus" sul conflitto d'interessi di Silvio scoperchia il forno ancora acceso con la Lega : È un lapsus, una dichiarazione tagliata male, che svela l'inconfessabile. Luigi Di Maio vuole mettere in guardia il Partito democratico: il Movimento 5 stelle non rinuncerà alle proprie battaglie storiche. Come quella sul conflitto d'interessi, sul quale i possibili futuri alleati sono stati inerti lungo tutti gli anni dei loro governi. Ecco cosa è uscito fuori: "Fa un po' senso immaginare che Berlusconi in questo periodo, ...

Governo - Di Maio : “Soddisfatto - ora aspettiamo Mattarella”. E sul conflitto d’interessi : “Nessun doppio fine filo-Lega” : “Le parole sul conflitto d’interessi? Non c’è nessun doppio fine. È uno dei nostri temi ed è quello che ambisco per l’Italia”. A precisarlo il capo politico M5S Luigi Di Maio in merito a quanto affermato dopo il secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se nelle sue parole dopo le consultazioni ci fosse un accenno di riapertura alla Lega. Il leader M5s ha ...

Luigi Di Maio - la sentenza di Alessandra Ghisleri : 'A forza di dire no...' - una fine terribile : "A forza di dire no, Luigi Di Maio perde il contatto con l'elettorato". Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia Reserarch, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 commenta così lo stallo di governo a cinquanta giorni dalle elezioni 2018. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, dopo la seconda consultazione con il presidente della Camera Roberto Fico ha confermato l'apertura al Pd per un governo "al rialzo": "Chiedo uno ...

Luigi Di Maio - nel M5s è l'ora del panico : 'Se il Pd usa Fico per...' - fine dei sogni : Dentro il Movimento 5 Stelle i fedelissimi di Luigi Di Maio sono sicuri: Roberto Fico significa fine dei giochi. Il candidato premier grillino confida in uno strappo di Matteo Salvini nei confronti di ...

Ecco perché Salvini e Di Maio al governo farebbero la fine di Tsipras e al massimo perderebbero la faccia : Mentre gli italiani seguono con il fiato sospeso i tentativi del presidente Sergio Mattarella di trovare una soluzione per la formazione del nuovo governo, nel Corriere della Sera c'è ancora spazio ...

Esplorata la fine del governo Salvini-Di Maio : C'è un'antica sapienza costituzionale in questa "esplorazione" dall'esito annunciato ma non inutile. Perché è chiaro che al Quirinale non occorre attendere la giornata di venerdì per capire che, anche questo giro, non porterà né un governo, né un serio e credibile "innesco" di trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle o tra Lega e Cinque stelle. Basta scorrere le dichiarazioni, anche quelle ...