Di Maio e Salvini nel pomeriggio al Quirinale per riferire a Mattarella

Chi sono i due professori che Salvini e Di Maio vorrebbero come premier : Giulio Sapelli o Giuseppe Conte: Lega e M5S, rispettivamente, hanno messo sul tavolo i nomi di due professori come possibili premier per sbloccare l’impasse dell’alleanza per salire al timone di Palazzo Chigi, scrive il Corriere. E in questa corsa a due, il secondo professore sarebbe in vantaggio. Sapelli, noto economista che insegna alla Statale di Milano, e Conte, ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, ...

Oggi Di Maio e Salvini al Colle. Per il premier ballottaggio tra Giuseppe Conte e Giulio Sapelli : Un comunicato diffuso dal Quirinale conferma che Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo giro di consultazioni che dovrebbe far nascere il nuovo governo tra Lega e M5S. Le due delegazioni andranno separate al Colle: il capo dello Stato ha convocato i cinquestelle alle 16.30 e i leghisti alle 18. La delegazione pentastellata si presenterà con i due cap...

Come è andato il primo tavolo sul programma tra Di Maio e Salvini : Si chiude con un accordo di massima sui "punti chiave" la giornata di lavoro degli 'sherpa' di M5s e Lega sul contratto di governo. Al termine della riunione, iniziata alle 14 con i 'tecnici' e allargata poi ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i lavori sono stati aggiornati a domani, sempre a Milano, al Pirellone. "Siamo sulla buona strada e sono ottimista", ha affermato il capo politico del M5s. ...

Giulio Sapelli premier? E lui : 'No comment'. Potrebbe essere l'uomo dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Nella notte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo sul nome del premier. La figura che Potrebbe andare alla guida del governo giallo-verde verrà presentata dai leader nel corso ...

Di Maio - Salvini e gli altri maschi (rigorosamente) che scrivono la Storia – L’istantanea : Stiamo scrivendo la Storia, esse maiuscola, dice Luigi Di Maio, 32 anni, maschio. Si riferisce all’incontro con Matteo Salvini, 45 anni, maschio (che tra l’altro è stato effettivamente studente di Storia, poi abbandonata causa la debordante passione per la politica, dopo l’ottavo infruttuoso anno fuori corso). La Storia la stanno scrivendo in dieci: nove uomini e una donna. Coloro che la insegnano, che presidiano i luoghi del sapere, della ...

Da ministro "bubbonico" a possibile premier : ecco perché ora Tremonti piace a Di Maio e Salvini : ... con la nascita del Blog delle Stelle da cui si diffondono i comunicati e le analisi politiche degli ex grillini, non era stato tenero con Tremonti: definendolo "bubbonico" per la sua politica ...

