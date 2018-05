Di Maio e Salvini chiedono tempo a Mattarella | ' Non abbiamo ancora il nome del premier'

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : l'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano delle distanze. Servirà quindi ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si...

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...

Di Maio chiede qualche giorno - Salvini non esclude la rottura . Per i giornali 'tutto in alto mare' : Altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo ...

Nuovo governo - Di Maio e Salvini : 'Chiesto altro tempo'. LIVE | : I leader di 5 Stelle e Lega ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale. Il pentastellato: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per definire il programma di governo dei prossimi 5 anni". Il ...

Di Maio : 'Pronti a far partire governo. Nomi non ne facciamo'. Salvini : 'Governo parte se può fare - ridiscutere i vincoli Ue' : "Stiamo facendo uno sforzo enorme - ha proseguito Salvini - perchè se dovessimo ragionare per convenienza politica non saremmo qua da tempo, se dovessimo dar retta ai sondaggi saremmo i primi a dire ...

Governo in alto mare. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Politica Totopremier: Giulio Sapelli, il professore eclettico con cui Salvini sognava di laurearsi di ANDREA GRECO

Di Maio chiede qualche giorno - Salvini non esclude la rottura. Per i giornali "tutto in alto mare" : Altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo a salire nello Studio alla Vetrata del Quirinale, da Sergio Mattarella, il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Evita di dare nomi, ma sottolinea la sostanziale tenuta di un accordo in itinere. Poi è il turno di Matteo Salvini, ...

Di Maio e Salvini hanno chiesto i tempi supplementari : E ora, tempi supplementari. Al 72esimo giorno di trattative trascorso invano dal 4 marzo a oggi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini salgono al Quirinale, per quello che è l’ufficio quarto giro di consultazioni. Entra prima il leader del Movimento 5 Stelle, che sarà seguito a due ore di distanza da quello della Lega. Quando esce e si presenta davanti ai giornalisti collegati in diretta per trasmettere l’atteso annuncio, gela tutti: «Abbiamo chiesto ...

M5S-Lega - l'intesa ancora non c'è : chiesto altro tempo. Salvini : «Mano libera sui migranti». Di Maio : «Non facciamo nomi» : l'intesa sul nome del premier non c'è e anche sul programma restano delle distanze. Servirà quindi ancora qualche giorno di trattative dunque per far vedere se si...

Governo - Salvini : “distanza con Di Maio”/ “Lega stima M5s - ma serve tempo per contratto. Premier? Nessun nome” : Governo, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli Premier? Di Maio smentisce. Lega-M5s al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:55:00 GMT)

Di Maio - Salvini e le conseguenze di una campagna elettorale che non funziona così nella realtà : Eccolo lo stallo: a forza di spingere sull'acceleratore per ottenere un po' di indignazione M5S e Lega hanno finito per raccontare come minimo potabile un governo che non trova declinazione in politica. Giocando a raccontare ogni mediazione come un asservimento entrambi sono finiti in un cul de sac.Continua a leggere

Nuovo rinvio per il governo - Di Maio e Salvini chiedono altro tempo. “Per ora nessun nome” : L’accordo per il governo è vicino ma ancora non c’è: Movimento Cinque Stelle e Lega chiedono più tempo al Quirinale e non hanno ancora proposto un nome quale premier al Capo dello Stato. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con Sergio Mattarella.. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul m...

Salvini : "Il governo parte se può agire". Di Maio : "Chiesto altro tempo per chiudere il contratto" : "Ancora ci sono distanze (coi 5s), no accordi un tanto al chilo" dice il leader del Carroccio dopo essere salito al Colle. Primo a incontrare Mattarella è stato Di Maio: il premier? "Nomi non ne facciamo". Continua il confronto sul contratto per la formazione del governo

Di Maio e Salvini - la coppia del rinvio innervosisce il Quirinale : 'Stiamo cambiando i riti della politica', sostiene Di Maio beccandosi un boato spontaneo delle decine di giornalisti che da settimane trascorrono più tempo al Quirinale che a casa. Altri giorni, ma ...